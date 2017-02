ElectricitÃ© et gaz : Lancement de la lecture automatisÃ©e des compteurs

La Société de distribution de l'électricité et du gaz du Centre (SDC) a déployé dans des agences de Blida, Tipasa, Boumerdes et Djelfa, un nouveau système automatisé de lecture des compteurs d'électricité et de gaz, ce qui facilite la facturation des consommations, a-t-elle indiqué hier dans un communiqué.

Au total, 12 agences commerciales ont bénéficié de ce système, baptisé "Terminal de saisie portables ", qui "relève à pied automatisé des compteurs d'électricité et de gaz (basse tension/basse pression) permettant ainsi de fiabiliser la relève des index des compteurs et d'éliminer les risques d'erreurs de lectureset de saisie des index", explique le communiqué.

Il s'agit d'un appareil portable, avec un logiciel embarqué, permettant l'identification des compteurs, par le biais d'une étiquette (Tag) installée sur les compteurs d'électricité et de gaz, ainsi que la lecture des index utilisés pour la facturation.

A cet effet, plus de deux millions de Tags ont été posés dont près de 1,8 million prêts à l'emploi, selon la même source. Ce système a été déployé dans les 12 agences commerciales de la SDC après la réussite d'une opération pilote au niveau de l'agence commerciale de Mouzaia (Blida).