Ã‰clairage : Confiance

Les déclarations de l’Opep quant au maintien des engagements de limitation des quotas de production continuent de soutenir les cours du pétrole dans une tendance haussière. À se référer aux prévisions du cartel des pays exportateurs de pétrole, cette orientation est appelée à se stabiliser. Le secrétaire général de l'organisation, M. Mohammad Sanusi Barkindo, a rappelé, le 21 février, lors la conférence de la Semaine internationale du pétrole (IP), à Londres, que la mise en œuvre des décisions historiques prises dans le cadre des accords de l’Opep était très encourageante. Il a rappelé, dans ce sens, que «les 24 pays impliqués étaient résolus dans leur engagement envers le processus en cours, et sont déterminés à mettre en œuvre leurs obligations de manière complète et en temps opportun, pour aider à assurer un marché du pétrole plus équilibré sur une base durable». Il a fait part de la création du Comité ministériel de suivi, et du sous-comité technique conjoint chargé de superviser et de surveiller la mise en œuvre de la politique de l'Opep en matière de partage des données, d'ouverture et de transparence. Cette affirmation, que les membres devront continuer de réduire leur production, a donné confiance aux marchés du pétrole, mais aussi de l'énergie quant à la relance des investissements, qui ont enregistré une baisse sensible depuis la chute des prix du pétrole. Ainsi, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut pour livraison en avril, gagnait 19 cents, à 54,52 dollars dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de Brent, référence européenne, pour avril, s’est consolidé de 26 cents, à 56,92 dollars. En décembre dernier, alors qu'il était ministre norvégien du Pétrole et de l'Énergie, M. Tord André Lien insistait sur la nécessité d'un marché pétrolier stable, tout en adhérant à la démarche de l'OPEP de réduire la production pétrolière qui a décidé d'ajuster sa production de 1,8 mb/j, à partir du 1er janvier 2017. Selon cet ex-ministre, les besoins mondiaux du pétrole sont appelés à augmenter, et dépasseront bientôt les 100 millions de barils par jour, d’où la nécessité de nouvelles capacités de production, chaque année, pour répondre à la demande croissante. De son point de vue, «la décision de l'OPEP de réduire sa production de pétrole est bénéfique pour le monde». Une production pétrolière légèrement inférieure dans les mois à venir contribuera à équilibrer le marché pétrolier à un niveau durable, à un moment plus précoce. Cela permettra aux compagnies pétrolières de lancer de nouveaux investissements et de nouveaux projets, et d'éviter ainsi les pénuries de pétrole et les prix élevés dans les années à venir. «Cela profitera à tous, à la fois les pays producteurs de pétrole et les pays importateurs de pétrole.»

D. Akila