Carburants : Passer du statut dâ€™importateur Ã  exportateur

Plus de 32 découvertes d’hydrocarbures ont été réalisées en 2016, a indiqué, il y a quelque temps, le PDG de Sonatrach, Amine Mazouzi, dans une interview publiée dans le rapport Algérie 2016 du groupe britannique d’expertise économique, Oxford Business Group (OBG), au cours de laquelle il a précisé que 70% des investissements du groupe sont consacrés à la recherche, à l’exploration et au développement des gisements.Outre le renouvellement des réserves du pétrole et du gaz, les investissements de Sonatrach sont dédiés, entre autres, à l’augmentation de la production, au développement des gisements, à la liquéfaction du gaz, au raffinage et à la valorisation des produits pétroliers et gaziers, et enfin à la commercialisation et à la prospection de nouveaux marchés, a-t-il précisé.

Malgré la baisse des prix mondiaux du pétrole, Sonatrach maintient un programme d'investissement «ambitieux» de plus de 70 milliards de dollars pour les cinq prochaines années, afin d'accroître ses réserves en Algérie et à l'étranger, de garantir la sécurité énergétique du pays et de conserver sa réputation d’exportateur «fiable» d'hydrocarbures primaires.



Assurer la sécurité énergétique du marché national, par la création de nouvelles raffineries



À partir de 2019-2020, Sonatrach va récupérer son rôle historique d'exportateur d'essence et de gazoil. Sonatrach, qui continue d’importer du carburant, va retrouver sa position des années 1970/80, en 2019-2020, quand le groupe cessera ces importations, après la finalisation du projet de réhabilitation de la raffinerie d’Alger, de même que les nouvelles raffineries en cours de réalisation. Les premiers effets sont déjà «visibles», avec la différence de production positive de plus d’un million de tonne de produits raffinés en 2016 par rapport à 2015, avec une réduction des importations d'essence et de diesel d'une valeur de plus de 710 millions de dollars. Dans le rapport d’OBG, il est souligné qu’avec les deux tiers du territoire non encore inexploré et la proximité du pays avec le marché de l'UE, «il reste encore beaucoup de possibilités pour l’Algérie d'accroître la production et les recettes des hydrocarbures, même dans le contexte actuel des prix bas».