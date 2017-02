Commentaire : Round dâ€™observation

Point de répit dans les quartiers généraux des formations politiques en lice pour ces élections législatives qui mobilisent et les militants et les postulants avant l’adoption finale des listes.

Tous les moyens sont au demeurant déployés pour participer à cette compétition qui s’avère rude au vu de la concurrence observée déjà sur la scène politique. Une scène aux nouvelles donnes avec l’entrée en course

du TAJ qui s’enracine graduellement pour peser éventuellement dans un échiquier jusque là dominé par le FLN, le RND et le HMS. Exception faite pour le RND qui a fait à priori son choix en faisant valoir un équilibre dans la représentativité de la région et un soutien aux militants de base, le reste n’est pas ficelé, ce qui passionne déjà l’opinion. Avec plus de 160 postulants, le FLN par exemple semble dans l’expectative suscitant commentaires et spéculations.

L’attente aussi pesante soit-elle pour les postulants, n’empêche toutefois pas une activité de sensibilisation des représentants de partis qui ont entamé le travail de proximité en sillonnant le territoire de la wilaya pour convaincre l’électorat autour de l’importance de cette échéance afin de consolider la paix rétablie et la stabilité restaurée à travers la réussite de ce scrutin grâce à une participation massive. Des appels sont effectivement lancés au quotidien pour une telle alternative jugée comme le véritable enjeu de ces élections.

Une grande animation donc prévaut aux sièges de partis qui se sont érigés en la circonstance en espaces de réflexion et d’analyse pour concevoir la stratégie à mener durant la campagne électorale. A chacun son approche, le ton est donné pour véhiculer ses idées et propositions en attendant le débat général et les rencontres avec les citoyens. Et c’est à ce niveau que tout se jouera en ciblant les véritables préoccupations et attentes populaires et en proposant des solutions pour l’accompagnement de l’investissement productif, un objectif primordial pour la création des richesses et d’emplois. Bref, un round d'observation est de mise pour l'heure. Par ailleurs, notons que le processus de révision du fichier électoral a été engagé en mobilisant toutes les capacités humaines et matérielles des communes pour l’assainissement des listes et le succès de l’opération au cœur des priorités.

A. Bellaha