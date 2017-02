ANEM : 32.000 emplois nâ€™ont pas trouvÃ© preneur

Alors que pas moins 488.165 placements ont été effectués par le biais de l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) en 2016, il n’en demeure pas moins que 32.000 demandeurs inscrits sur ses listes ont refusé les offres qui leur ont été proposés.

Cette annonce faite récemment par Smaïl Djadi, directeur de l’agence ANEM d’Alger a étonné plus d’un. Toutefois celui-ci a expliqué que les postes concernés appartiennent principalement au secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique. Selon lui, ces refus peuvent être éventuellement expliqués par le fait que les entreprises du domaine proposent des salaires bas jugés comme étant non-attractifs par rapport aux efforts fournis par les travailleurs. «La seule variable d’ajustement que maîtrisent certains entrepreneurs, notamment du secteur de la construction, est le salaire. Ils ne maîtrisent ni les prix des matériaux de construction ni les prix des bureaux d’études. C’est pour cela que les salaires sont parfois inférieures à la nature du travail (…) », regrette M. Mohamed Tahar Chaâlal directeur général de l’ANEM. «Naturellement, si le citoyen est amené à faire un choix entre une offre de recrutement en tant que maçon et une autre en tant que gardien pour le même salaire, il optera pour le deuxième choix», a-t-il justifié.

Il faut dire que les chantiers relevant du domaine des travaux publics sont de plus en plus délaissés par les jeunes, ceux-ci préfèrent se tourner vers des domaines plus accessibles et plus lucratifs. Dans cette optique, l’ANEM a enregistré en 2016, 1.037.095 demandes d’emploi contre 465.901 offres. Parallèlement on note, 488 165 placements réalisés, un peux moins de 50% des demandeurs d’emploi en 2016 ont trouvé un travail. Des chiffres qui montrent l’évolution qu’a connue l’ANEM depuis 2012, et qui confirment l’impact du programme de réhabilitations initié par les pouvoirs publics dès l’année 2006.

Pour revenir à M. Djadi, le responsable de l’antenne d’Alger, a affirmé que l’ANEM enregistre 56.670 personnes qui sont en attente d’un emploi (stock fin d’année) alors que les entreprises ont proposé jusqu’à fin 2016, une offre de 51.996 emplois. "Le niveau bas du salaire proposé par les entreprises BTPH est l’une des principales raisons ayant fait que ce ne soit pas l’ensemble des emplois vacants qui sont occupés", a-t-il ajouté.

Néanmoins, de nombreux employeurs font appel aux services de l’agence, a indiqué M. Djadi qui a souligné que des conventions vont être signées avec certains d’entre-eux pour recruter davantage de demandeurs d’emploi dont des étudiants ayant obtenu leurs diplômes.



Vers la diversification des offres de services de l’ANEM



Le responsable de l’ANEM a souligné qu’une Nomenclature algérienne des métiers et emplois (NAME) est disponible et permet à ces mêmes entrepreneurs d’identifier les profils des demandeurs d’emploi et des recruteurs. 422 fiches emplois fichiers sont disponibles actuellement et cette nomenclature est actualisée régulièrement. La CNAS accorde également des mesures incitatives en matière des abattements des cotisations dans le cadre des dispositifs d’aide à l’emploi. L’employeur bénéficie d’abattement en cas de recrutement dans le cadre la loi 06.21 pour une durée au moins de 12 mois, de 20% de sa quote-part pour les demandeurs d’emploi et de 28% pour les primo demandeurs et de 36% pour les recrutements effectués dans les régions des hauts plateaux et du Sud. Partant de là, l’on nous annonce que l’agence de l’emploi prévoit pour 2017, de réaliser quelque 400.000 placements classiques, 40.000 dans le cadre du travail aidé (CTA) et 85.000 dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle. L’agence a également mis en avant son intention de créer de nouveaux outils en développant des applications mobiles (ANEM STORE), pour l’inscription en ligne et la recherche d’emploi, ainsi qu’un système de notifications aux demandeurs d’emploi a travers l’accès a la plateforme des services de l’ANEM en utilisant des moyens modernes de communications tels que des SMS et des e-mails.

Il est également question de l’amélioration de l’offre de services en intégrant un système de gestion des rendez-vous en ligne pour les usagers de l’ANEM, pour passer d’une gestion spontanée du flux a une gestion programmée et de procédé a la modernisation des services d’accueil téléphonique et d’écoute de l’ANEM en vue d’optimiser le dispositif d’informations et d’orientation des appelants.

S. A. G.