RÃ©vision exceptionnelle du fichier Ã©lectoral : fin de lâ€™opÃ©ration

Entamée le 8 février, l’opération de révision du fichier électoral s’est clôturée, hier, sous l'œil attentif des représentants de la Haute instance indépendante de surveillance des élections qui veillent à la transparence et à la probité des élections, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin.

Il faut dire qu’en ce dernier jour, les citoyens étaient nombreux à se présenter au niveau des APC ouvertes jusqu’à 22h00, pour l’occasion. Si certains étaient venus pour s’inscrire au niveau des listes électorales après avoir changé de lieu de résidence, d’autres voulaient tout simplement s’assurer que leurs noms figuraient bel et bien sur le fichier. Aussi et dans la seule commune d’Alger-Centre l’on comptait, en cette veille de clôture de l’opération, pas moins de 688 nouveaux inscrits et 3.020 autres citoyens radiés des listes, comme souligné d’ailleurs par M. Taouche Merzak, chef de service élection de la commune.

En ce qui concerne les milliers de personnes relogées ces derniers mois, les services de la wilaya d’Alger ont annoncé avoir mis en place des bureaux mobiles dans les nouvelles cités pour servir à la réinscription des électeurs relogés.

Ces bureaux provisoires qui ont été installés pour faciliter l’inscription des familles dans leurs communes respectifs sachant que plus de 52.000 familles avaient été relogées dans la wilaya d'Alger durant les trois dernières années (de 2014 à 2016). «On a pris toutes les mesures et les orientations du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales» a indiqué pour sa part, précisé le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh.

Il a affirmé que la wilaya a mis tous les moyens humains et matériels pour la réussite de cet événement. «Un système opérationnel d’évaluation est également mis en œuvre ». La révision exceptionnelle du fichier électoral s’est déroulée, faut-il le rappeler, après la révision annuelle qui s’est étalée quant à elle, du 1er au 30 octobre 2016. A noter d’autre part, les préparatifs du prochain vote sont marqués, cette année, par l'introduction en force des technologies de l'information et de la communication ; ce qui est, en fait, de nature à contribuer à leur succès, comme indiqué récemment par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur.

Les prochaines élections bénéficieront, en effet, des multiples avantages offerts par les nouvelles technologies, dont l'actualisation des listes électorales, grâce au Registre national de l'état civil (informatisé) qui évite la double inscription et facilite la radiation. L'introduction des TIC en force est également à même de faciliter à l'administration, le travail en ce qui concerne l’établissement des listes électorales des citoyens, conformément à la loi organique relative au régime électoral, qui stipule que «nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales».

Les nouvelles technologies ont aussi grandement facilité la révision des listes électorales lesquelles ont subi de grandes modifications, suite aux nombreuses opérations de relogement effectuées dans différentes régions du pays. Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales a, pour rappel, souligné en novembre dernier, à l'issue de l'opération de révision annuelle des listes électorales, que le corps électoral était composé de «22.079.578 électeurs, avant la fin du délai des recours».



Près de 40.000 encadreurs de l’opération électorale pour la capitale



Pour ce qui est de l’opération de vote en elle-même, M. Hocine Mazouz , secrétaire général du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales a annoncé que pas moins de 38.000 encadreurs qui veilleront bon déroulement de scrutin. Un chiffre «important», mais relatif au corps électoral.

M. Mazouz a également fait savoir que la modernisation de l’administration locale a «considérablement» soutenu les efforts de préparation aux élections, c’est dans ce contexte qu’il est revenu sur l’importance de la formation dans la consolidation des acquis réalisés jusque-là, en matière de modernisation de l’administration.

De même M. Mazouz a demandé la mise en place de services dédiés spécialement aux élections qui seront encadrés selon la composante électorale de chaque commune. Ces services seront dotés de tous les moyens nécessaires matériels et humains pour mener à bien leur tâche en insistant toutefois sur la formation des encadreurs et la nécessité de préserver leur impartialité et neutralité durant l’opération de vote. Il a fait savoir que ses services s'attellent encore à actualiser les listes électorales pour éviter les erreurs passées à l'instar des inscriptions multiples. Le responsable, a par ailleurs, souligné que l’administration mobilisera tous les moyens pour permettre à tout le monde d’accomplir ce devoir et droit national dans les meilleures conditions.

Pour sa part, le ministre de l’Intérieur, Nouredine Bedoui a affirmé, dans cette optique que «les prochaines élections seront d'un plus haut niveau», et que la nouvelle Constitution sera «le principal garant de la transparence et de la régularité des élections, grâce aux lois qu'elle renferme, ainsi que la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), qui sera indépendante à 100%».

Le vote du 4 mai 2017 constitue, il faut le dire, le premier scrutin intervenant après la révision de la constitution de 2016. Aussi, le prochain rendez-vous électoral sera régi par la loi organique relative au régime électoral, adoptée en juin 2016 par le parlement ; une loi qui offre de nouvelles garanties juridiques pour un scrutin clair et transparent.

A retenir, aussi, les prochaines législatives se dérouleront également sous le contrôle de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) ; une haute Instance présidée par M. Abdelwahab Derbal qui est une personnalité nationale nommée par le Président de la République, après consultation des partis politiques, comme stipulé par la Constitution.

Soraya Guemmouri