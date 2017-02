AccÃ¨s aux sources dâ€™Ã©nergie : Le Gabon sollicite lâ€™expÃ©rience algÃ©rienne

Le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, s’est entretenu hier à Alger avec le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et de l’Intégration régionale, chargé des Gabonais de l’étranger, Pacôme Moubelet Boubeya, sur les perspectives de la coopération économique bilatérale notamment dans l’énergie, indique le ministère dans un communiqué. Les deux ministres ont souligné la volonté des deux pays de consolider leurs relations, de diversifier leurs économies et de réunir toutes les conditions pour les rendre moins dépendantes des hydrocarbures, précise la même source. A cette occasion, M. Boubeya a exprimé le souhait de la partie gabonaise de bénéficier de l’expérience algérienne, notamment dans l’accès des populations aux sources d’énergie. « L’expérience de l’Algérie dans la gestion des hydrocarbures, dans l’électrification et dans la pénétration du gaz est exemplaire. Nous voulons profiter de cette expérience pour rendre l’énergie accessible à tous et ainsi permettre un meilleur développement de nos économies et de nos industries », a-t-il dit cité dans le communiqué. Pour sa part, M. Boutarfa a réitéré la disposition du secteur de l’énergie à partager son savoir-faire avec le Gabon et à densifier l’échange d’expériences avec les pays d’Afrique de manière générale, ajoutant qu’un comité d’experts bilatéral sera mis en place pour identifier des projets concrets de coopération et établir une feuille de route en vue de les réaliser. Le ministre a relevé aussi « l’engagement personnel du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en faveur du développement de l’Afrique et du génie africain », et a insisté sur la dynamique créée par l’accès à l’énergie et sur l’expertise que l’Algérie peut apporter en matière de gestion des ressources en hydrocarbures, d’électrification rurale, d’engineering, d’études et de développement des réseaux électriques et gaziers, note le communiqué. Le développement des énergies renouvelables associé à une base industrielle a été également abordé lors de ces entretiens. (APS)