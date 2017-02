Ã‰chos des Verts :Abeid incertain face Ã  Nantes

Abeid incertain face à Nantes

Le milieu international algérien de Dijon Mehdi Abeid, blessé aux ischios-jambiers, est incertain pour le déplacement à Nantes vendredi, en ouverture de la 27e journée du championnat de Ligue 1 française de football, rapporte mercredi la presse locale. La participation du joueur algérien est tributaire des tests médicaux prévus hier, précise la même source. Abeid a dû déclarer forfait pour le dernier match de son équipe disputé dimanche à Lyon (défaite 4-2).



Hanni avec le groupe à St-Petersbourg

L'attaquant international algérien d'Anderlecht (Div.1 belge de football) Sofiane Hanni, blessé aux adducteurs, figure tout de même dans le groupe qui s'est déplacé, hier en Russie, pour affronter le Zenit St-Petersbourg jeudi dans le cadre des 16es de finale retour de l'Europa League, rapporte le site spécialisé Anderlecht-online. Le staff médical devra se prononcer sur la participation ou non du joueur algérien dans les prochaines heures, selon la même source. Hanni s'est blessé lors de la victoire sur le terrain d'Ostend (4-1) dimanche soir dans le cadre de la 27e journée du championnat.



Boudebouz tranchera son avenir en « fin de saison »

L'international algérien de Montpellier Hérault, Ryad Boudebouz, convoité par certains clubs, a indiqué qu'il comptait trancher son avenir en fin de saison, car étant concentré sur son parcours avec son équipe qui n'a pas encore assuré son maintien en Ligue 1 française. «Au sujet de mon avenir, je n'y pense pas encore. Je veux bien finir cette saison et après on fera le bilan», a déclaré Boudebouz sur le site ''Foot Mercato''.