Coupe dâ€™Afrique interclubs : les algÃ©riens connaissent leurs adversaires

Les trois représentants algériens qualifiés aux 16es de finale des Coupes d’Afrique interclubs connaissent leurs adversaires. Ainsi, l’USM Alger exempt au tour préliminaire et seul représentant algérien en Ligue des champions après l’élimination de la JS Saoura, affrontera l’équipe burkinabè du Rail Club de Kadiogo. Le match aller se jouera le 10 ou le 11 mars à Alger et le match retour le 18 ou le 19 mars au Burkina Faso.

En Coupe de la CAF, deux clubs algériens sont qualifiés aux 16es de finale de la compétition. Le MC Alger qui sera opposé au FC Renaissance du Congo jouera le match aller à Alger avant de se déplacer à Brazzaville une semaine plus tard. La JS Kabylie pour sa part jouera contre une autre équipe congolaise, à savoir l’Etoile du Congo sauf que la JSK jouera le match retour à Tizi-Ouzou.