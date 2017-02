Ligue 2 (22e journÃ©e) : USB - PAC en tÃªte dâ€™affiche

La rencontre USB-PAC constitue sans nul doute l'affiche de cette 22e journée du championnat de Lihue Deux, prévue ce week end. Le nouveau promu, surprise de la saison, accueille le leader, auteur d'un faux pas a domicile face au Ghali, le week end dernier.

Face au troisième du classement, qui demeure intraitable à domicile, les protégés du technicien Espagnol Josep Maria Nugués devront impérativement faire preuve de solidité pour espérer revenir de Biskra avec un bon résultat. le dauphin non plus n'aura pas la partie facile. La JSM Bejaia sera en appel au Khroub ou l'attend de pieds fermes une formation de l'ASK en quête de point pour sortir de la zone de turbulence.

En effet, face à un adversaire qui flirte avec la zone de relégation depuis le début de saison, les poulains du coach Ifticen, assez fragiles à l'extérieur, devront sortir le meilleur d'eux mêmes pour tenter de préserver leur position dans le tableau. C'est le cas aussi pour l'USMB, qui bat de l'aile depuis un quelques journée déjà. Les camarades du défenseur Laifaoui auront à effectuer un périlleux déplacement à Mascara.

En plein doute, depuis le départ de l'entraineur Hadj Mansour, l'équipe de Blida sera sans nul doute soumise à rudes épreuves face à une formation du Ghali, auteur d'un parcours sans faute depuis l'entame de la phase retour. Par ailleurs, la rencontre des outsiders, à savoir ABS-JSMS, ne manquera pas d'intérêt non plus. Les deux adversaires, malgré un parcours qui manque de régularité, n'ont pas encore dit leur dernier mot.

Dans le bas du tableau, la lanterne rouge, en l'occurrence RCA sera hôte du Mouloudia de Saida. Une rencontre ouverte aux pronostics. le Widad de Boufarik, qui poursuit son apprentissage dans cette division, reçoit de son coté le Mouloudia d'El Eulma, capable du meilleur comme du pire. Pour sa part, l'ASM Oran, auteur d'un parcours en dents de scie accueille le CRB Ain Fekroun en position de premier relégable.

R. M.

-------------//////////////

Programme des rencontres :



Demain à 15h :

WAB - MCEE

RCA - MCS

USB - PAC (Retransmission Dzair TV)

GCM- USMB

ASK - JSMB

ABS - JSMS

ASMO - CRBAF



Samedi à 16h :

ASO - CABBA (Retransmission Dzair TV)