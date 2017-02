Ligue 1-Mobilis (21e journÃ©e) - MC Alger - ES SÃ©tif : Le big match

De belles affiches au programme de la 21e journée du championnat de la Ligue 1 professionnelle. L’affiche du week-end, c’est la confrontation MCA-ESS de demain qui est considérée comme le big match. Elle opposera le MC Alger (2e avec 34 pts) à l'ES Sétif (1er avec 35 pts).



La rencontre opposera deux formations occupant le haut du classement, ainsi, l’Entente viendra défier le Mouloudia dans l’antre du stade 5-Juillet. Un Mouloudia tout feu tout flamme en cette saison, l’opposition s’annonce détonante et son issue sera très importante pour la course au titre. En vue des forces en présence et donc la qualité des deux équipes, qui renferment de bons joueurs, l’on s’attend à une rencontre très difficile, serrée, où les aspects tactique et celui lié à l’engagement physique seront de prime. L’enceinte olympique affichera à non pas douter une affluence record. Les inconditionnels mouloudéens et sétifiens ont promis d’envahir les gradins. Tous les pronostics sont ouverts, même si le Doyen part légèrement avec l’avantage du terrain et du public, puisqu’il évoluera à domicile. Aujourd’hui, auront lieu trois rencontres. La première opposera le RC Relizane au MO Béjaià, soient deux équipes qui luttent pour la survie. Le moindre faux pas risque de leur couter cher au décompte finale désormais. Le Rapid de Relizane parait mieux armer pour remporter la victoire. La seconde verra l’USM Harrach accueillir sur dans son stade et devant ses inconditionnels le MC Oran. Un match intéressant à suivre de près. Rl-harrach tout comme le MCO restent sur une contre performance et sont avides de se ressaisir. La bataille s’annonce rude sur le terrain. Enfin, l’USM Alger revigorée par son excellente prestation contre le CR Belouizdad, ira chercher un bon résultat à Médéa face à l’OM, qui ne l’entendra certainement pas de cette oreille. De son côté, l’USM Bel-Abbes, 3e au classement, stoppé dans son élan par l’ESS est déterminé à renouer avec le succès à l’occasion de la venue du CS Constantine, demain. Ce dernier ne se déplacera pas en victime expiatoire et veux lui aussi effacer la défaite concédée à Tadjenant. Intraitables à domicile, El-Khedra, aura à cœur de faire plier le CSC. De son côté, le NAHD aura fort à faire lors de son déplacement à Batna pour croiser le fer avec le CAB. Au moment où le Nasria visera une place sur le podium en perspective, le Chabab Aurès Batna se bat lui afin de s’éloigner de la zone dangereuse. Enfin, la journée de samedi verra le déroulement de deux rencontres, JSK-JSS et CRB-DRBT. On y reviendra dans notre édition de samedi.

Mohamed-Amine Azzouz



MC Alger-ES Sétif décalé à 17h45

Le match MC Alger-ES Sétif, dont le coup d'envoi était prévu demain à 16h00 au stade du 5-juillet, a été décalé à 17h45, indique la Ligue de football professionnel hier, sur son site internet officiel. Ce changement d'horaire fait suite à la demande de la direction du MCA qui vise à encourager un grand nombre de supporters à se rendre au stade olympique à l'occasion de cette affiche de la 21e journée du championnat.

Programme des rencontres de la 21e journée :



Aujourd’hui à 15h :

Olympique Médéa - USM Alger

USM Harrach - MC Oran

RC Relizane - MO Béjaia

(Retransmission ENTV)



Vendredi 24 février :

USM Bel-Abbes - CS Constantine (16h00) (Retransmission ENTV)

CA Batna - NA Hussein-Dey (15h00)

MC Alger - ES Sétif (17h45)

(Retransmission ENTV)



Samedi 25 février :

CR Belouizdad - DRB Tadjenanet (16h00) (Retransmission ENTV)

JS Kabylie - JS Saoura (16h00)

(Retransmission ENTV)