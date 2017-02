FÃ©dÃ©ration de sport scolaire : Abdelhafid Izem rÃ©Ã©lu

Le président sortant de la fédération algérienne de sport scolaire (FASS), Abdelhafid Izem, a été réélu à la tête de l'instance fédérale, lors de l'assemblée générale élective (AGE), tenue mardi au siège de la mutuelle des fonctionnaires de l'Education nationale à Tipasa.

Candidat unique à sa propre succession, Abdelhafid Izem a obtenu 77 voix favorables contre 6 et un bulletin nul, lors de l'AGE qui a vu la présence de 88 membres de droit. L'AGE a également élit le bureau fédéral, composé de dix membres dont une dame, selon le décret ministériel relatif à la représentativité féminine au sein des instances féminines. "Je suis très honoré par la confiance placée en moi par les membres de l'AGE. Nous allons continuer le travail déjà entamé lors du dernier mandat dans un climat de sérénité. La priorité est à l'organisation des assisses nationales pour définir beaucoup plus la responsabilité des ministères de la Jeunesse et des Sports et de l'Education nationale.", a déclaré Izem à l'APS, à l'issue de son élection pour le mandat olympique 2017-2020.



Composition du bureau de la FASS :

Président: Abdelhafid Izem

Membres : Maazouzi Sami, Nadjai Abdelkader, Lahmer Sassi, Filali Mohamed, Zitouni Ahmed ; Amour Brahim, Bouslâa Yazid, Adjissi Toufik, Bouheda Abdelkader, Jororo Nafiâa.