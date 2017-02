FASB : Validation de trois candidatures

La commission de candidature a validé les dossiers de trois postulants à la présidence et 17 au bureau exécutif de la Fédération algérienne des sports de boules (FASB), dont l'Assemblée générale élective (AGE) a été reportée à une date ultérieure sur décision du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). La commission avait reçu cinq candidatures pour le poste de président et 25 pour le bureau. Après étude des dossiers, dix ont été rejetées dont deux pour la présidence. L'AGE était programmée pour vendredi à l'Ecole nationale de formation supérieure en sciences et technologie du sport (ex-INFS/STS) de Dély Ibrahim (Alger). "La commission de candidature a siégé lundi en présence de tous ses membres pour traiter les dossiers des postulants à la présidence et au bureau fédéral", a déclaré à l'APS le secrétaire général de la FASB, Chérif Benarab, ajoutant que 20 candidats ont été retenus dont trois à la présidence. Les postulants dont les dossiers ont été rejetés ont introduit des recours auprès de la commission concernée qui les étudiera dans les 48 heures.