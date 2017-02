Tennis, Tournoi ITF juniors Â« Ben Aknoun Â» : Quatre des huit AlgÃ©riens qualifiÃ©s au 2e tour

Quatre des huit tennismen algériens engagés dans le tournoi international juniors de Ben Aknoun (3 garçons et 1 fille) ont réussi à se qualifier au 2e tour du tableau finale de cette compétition de grade 5, organisée du 21 au 25 février 2017 au Tennis Club Les Palmiers, à Alger. Après Lynda Benkaddour et Toufik Sahtali, qui étaient les premiers à se qualifier mardi, en début d'après-midi, c'était au tour de Youcef Rihane et Matis Amier de conforter la présence algérienne au 2e tour de cette compétition, officiée par le juge-arbitre Hakim Fatah. Rihane, qui restait sur une brillante victoire, en simple et en double, dans un précédent tournoi international à Alger , s'est qualifié aux dépens du Tunisien Mohamed Anouar Braham, qu'il a battu (6-4, 6-3).

De son côté, Amier, qui n'est autre que le cousin de Rihane, a surclassé l'Egyptien Youssef Nabil (6-4, 6-0) pour accompagner ses compatriotes Sahtali et Benkaddour au 2e tour.



Le 25 février dernier délai pour se porter candidat à la FAT

Le dernier délai pour se porter candidat à la présidence de la Fédération algérienne de tennis (FAT) est fixé au samedi 25 février 2017, à 12h00, a appris l'APS mercredi auprès de l'instance fédérale.