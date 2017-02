Le Coin du copiste : Invitation andalouse

C’est son deuxième concert après « Evasion andalouse » en moins de deux ans, et il faut croire que cette jeune interprète de la musique andalouse aura réussi à s’imposer sur la scène algéroise avec la fraîcheur de sa voix suave, sa présence chaleureuse et sa mine joviale et souriante. Il s’agit de la chanteuse Lamia Aït Amara, qui se produira aujourd’hui, dans la soirée, au Palais de la Culture Moufdi- Zakaria, accompagnée comme à l’accoutumée par l’ensemble Khalil Baba Ahmed avec une prestation artistique cette fois-ci intitulée

« La Traversée andalouse ».

Mais qui est cette interprète qui a déjà captivé son public après son passage l’an dernier à la salle Ibn- Khaldoun ? Une jeune maman âgée d’une trentaine d’années et qui se distingue avec ses belles tenues traditionnelles et son jeu musical parmi les valeurs montantes du style andalou dans sa version ancestrale et en même temps moderne. Cette jeune femme, qui manie avec aisance le violon, le r’bab et l’Oud, qui a fait ses classes parmi les grands noms de la musique andalouse, à l’instar de Hini Samil et Youcef Ouznadji qui ont parfait sa formation, a rencontré un chef d’orchestre de talent en la personne du Tlemcénien Khalil Baba Ahmed. Les deux artistes se sont investis dans la création d'un spectacle sonore, mêlant à la fois l'originalité et le purisme de la musique arabo-andalouse, mais aussi une ouverture musicale et des échappées vers d'autres univers et styles. Ainsi, un véritable voyage est proposé à l'auditoire, de la musique turque au classique et à l'universel, un travail de fusion où l'on retrouve beaucoup de créativité, de sonorités nouvelles dans le contexte de la musique classique algérienne. Cette collaboration avec le maestro a donné naissance à un orchestre composé d’un quatuor classique composé de quelques musiciens de l’orchestre symphonique et une autre partie pratiquant la musique traditionnelle. C’est ce savant mélange d’une instrumentation faite de violoncelle, contrebasse, qanun et bendir qui fait l’originalité de ce spectacle. Il faut ajouter que l’interprète à la voix puissante Lamia Aït Amara égrène sur scène des répertoires aux rythmes variés entre chaâbi, hawzi, oriental, harmonies turques et universelles, des sonorités qui savent transporter et ravir les spectateurs par toute l’émotion que dégage le concert entre fusion, capacité vocale et atmosphère aérienne.

L. Graba