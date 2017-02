Hommage Ã  la Moudjahida Djamila Amrane (Danielle Minne) : Le dÃ©vouement d'une grande dame

Afin d'immortaliser le sacrifice et le dévouement à la cause algérienne d'une grande moudjahida pour le recouvrement de la souveraineté nationale, l'Entreprise nationale de communication, d’édition et de publicité a rendu, mardi après-midi à la librairie Chaïb-Dzaïr à Alger, un vibrant hommage à feue Djamila Amrane — Danielle Minne de son vrai nom —, décédée tout récemment à l'âge de 77 ans.

Etaient présents à cette rencontre, des membres de sa famille, ses amis et celles et ceux qui l'ont côtoyée et ont milité à ses côtés, dont la conférencière, qui l'a longtemps connue, Louisette Ighilahriz. Cette dernière relate les prouesses qu'elles ont accomplies dans les rangs du Front de Libération Nationale (FLN) tout en dénonçant les geôles et la torture dont elles étaient victimes. "Nous avons longuement connu les prisons avec mes sœurs moudjahidates et j'avoue que c'était très difficile. Notre étincelle d'espoir qui nous inondait de joie était les manifestations populaires comme celles des 11/12/1960 et 17/10/1961. On se disait entre nous que nos enfants luttent encore et ça nous réchauffait le cœur, sinon on serait restées en prison pour l’éternité", a-t-elle souligné. Qualifiant Djamila Amrane de femme "courageuse et généreuse", Louisette Ighilahriz dit tout le bien qu'elle pense de sa sœur d'armes. " C'était une femme hyper-calme. Elle avait des visions très lointaines et des perspectives. Elle relativisait et positivait la Révolution algérienne, même pendant les moments les plus difficiles et dramatiques. Djamila avait beaucoup d'espoir pour l'avenir de l'Algérie ", a-t-elle confié.

La conférencière a mis en avant la maturité des moudjahidines et moudjahidates de l’époque, qui assumaient de très grandes responsabilités à un si jeune âge. "Djamila Amrane a pris ses engagements à l'âge de dix-sept ans et elle avait une énorme responsabilité, digne d'une femme de quarante ans. Elle a accompli ses missions avec beaucoup de courage et de conviction. Nous étions matures et avions une conscience politique très jeunes", a-t-elle noté.

Des intervenants ont enrichi le débat en témoignant de la grande personnalité de Djamila Amrane et d'autres informations relatives à son parcours de militante. On dit que c'est le colonel Amirouche Ait Hamouda qui lui a choisi le nom de "Djamila".

Née en 1939 à Neuilly-Sur-Seine, Djamila Amrane est fille et belle-fille d'activistes communistes condamnés à mort, elle devient, si jeune, une grande militante du Front de libération nationale. Incarcérée en 1957 à la prison de Barberousse à Alger, elle a été transférée ensuite en France avant d’être libérée en 1962 à Rennes et amnistiée en application des Accords d'Evian. A l'indépendance du pays, Danielle Minne opte pour la nationalité algérienne et devient Djamila Amrane, lors de son mariage en 1964.

Elle a travaillé à l'Université d'Alger puis est devenue en 1999 professeur d'histoire et d’études féminines à l'Université de Toulouse.

Kader Bentounès