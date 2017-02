Grand angle : Perdu dâ€™avance ?

Que faut-il attendre des négociations inter-syriennes qui s’ouvrent aujourd’hui à Genève ? La réponse est donnée par le maître de la cérémonie. « Je ne me berce pas d'illusions «, a ainsi admis l'émissaire de l'ONU Staffan de Mistura, lors d'un débat sur la Syrie organisé dimanche à la Conférence sur la Sécurité de Munich. Staffan de Mistura a-t-il déjà tout dit avant même le début de ce nouveau round ? À moins que cela ne soit juste une

« précaution « après les échecs des précédents ? Pour preuve puisque un diplomate digne de ce nom , et Staffan de Mistura est de ceux-là, ne s’avoue jamais, il a déclaré : qu’» il est temps d'essayer de nouveau «. D’autant plus que depuis la dernière tentative parrainée par l’ONU en vue de régler le conflit, les lignes ont bougé sur le terrain et sur le plan médiatique. En effet, aux efforts déployés par l’ONU est venue se greffer une autre initiative lancée par la Russie, l’Iran et la Turquie. La rencontre d’Astana a offert un autre cadre de négociations, qui quand bien même ses animateurs ont pris le soin de préciser qu’il est complémentaire à celui de Genève, a néanmoins ouvert une autre voie que les acteurs syriens n’ont pas hésité à emprunter pour tenter de trouver une solution à leurs différends. À cela s’ajoute aussi le flou qui entoure la position de la nouvelle administration américaine sur le dossier syrien. Ce sont là autant d’éléments nouveaux qui, même si cela n’est pas admis publiquement, compliquent la mission de l’émissaire onusien et expliquent pour une grande partie du moins le pessimisme dont il a fait montre à la veille de la réunion des protagonistes syriens à Genève. Du reste, l’émissaire onusien pense aujourd’hui, comme nombre d’observateurs, que le règlement du conflit interviendra lorsque les puissances régionale et internationale se mettront d’accord. Preuve en est, il a reconnu que « le rapprochement entre Moscou et Ankara a changé la donne «, estimant qu'il faut soutenir la «realpolitik» lorsqu'elle va dans le bon sens «. Or, la Turquie qui soutenait l'opposition syrienne, qui exige le départ du président Assad a « adouci sa position « sur cette revendication. Dès lors, force est de dire que le pessimisme de l’émissaire onusien est justifié d’autant que la réunion qui s’ouvre aujourd’hui est censée aborder la question de la

« transition politique «. Une transition que gouvernement syrien et opposition ne voient pas de la même façon.

Nadia K.