Drame des Migrants : 630 personnes secourues au large de la Libye

Quelque 630 migrants ont été secourus dans la nuit de lundi à mardi au large de la Libye, ont indiqué les gardes-côtes italiens, indiquant avoir coordonné deux opérations distinctes de sauvetage. Les migrants secourus dérivaient sur une grande barque et sur un pneumatique, ont précisé mardi les gardes-côtes dans un communiqué. Par ailleurs, les corps de 74 migrants morts ont été découverts mardi par des habitants près de Tripoli. Ils se sont noyés après le naufrage de leur embarcation alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe, a annoncé le Croissant-Rouge libyen.

Outre manche, les clandestins qui bénéficiaient de l'indulgence des autorités américaines sous l'administration Obama ont été prévenus: presque aucun n'est désormais à l'abri, selon de nouvelles consignes édictées par le gouvernement du président Donald Trump. Concrétisant les promesses de campagne du président républicain et un décret du 25 janvier, le département de la Sécurité intérieure a autorisé mardi les agents d'immigration et de douane à interpeller la plupart des personnes en situation irrégulière qu'ils rencontreraient dans l'exercice de leurs fonctions, ne faisant une exception explicite que pour les sans-papiers arrivés enfants sur le territoire, surnommés les «Dreamers». La nouvelle a intensifié les craintes des immigrés sans papiers. Des cas récents d'arrestations en pleine rue ont semé le trouble parmi ceux qui s'estimaient jusqu'à présent à l'abri d'une expulsion. Près de Washington, des agents des services d'immigration ICE ont arrêté ces dernières semaines des personnes en situation irrégulière sur le parking d'un supermarché, ou encore près d'un refuge contre le froid géré par une église. À Denver, une femme s'est réfugiée à l'intérieur d'une église pour échapper à un ordre d'expulsion. Mardi, un Mexicain s'est suicidé quelques minutes seulement après avoir été expulsé des États-Unis, se jetant du haut d'un pont à Tijuana, tout près de la frontière. Il est impossible aux autorités d'expulser immédiatement les plus de 11 millions de sans-papiers. Pour sa part, le gouvernement allemand a adopté hier un projet de loi controversé visant à accélérer les expulsions de milliers de demandeurs d'asile déboutés, alors qu'une polémique enfle déjà dans le pays concernant les renvois vers l'Afghanistan. Les mesures du gouvernement d'Angela Merkel, qui devront être encore approuvées au Parlement, ont fait l'objet d'un accord préalable de principe il y a deux semaines entre les Etats régionaux, responsables dans le pays de la mise en œuvre des expulsions, et du gouvernement fédéral. R. I.