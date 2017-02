Droits de lâ€™Homme dans le monde : Recul inquiÃ©tant

Le monde est «divisé et devient dangereux», s'est alarmée l'organisation des droits de l'homme, Amnesty International, dans son rapport 2016, où elle relève un «recul» des droits de l'homme qui a rapproché l’humanité de l’«abîme».

Dans son évaluation annuelle des droits de l'Homme dans 159 pays, l'ONG a averti que le monde se «déshumanise», se «divise» et devient «dangereux», avec des risques de conséquences «catastrophiques». «2016 a été l'année ou la haine et la peur ont atteint un niveau jamais égalé depuis les années 1930. La réponse à des craintes légitimes, économiques et de sécurité, a été souvent une manipulation toxique et diviseuse», a estimé AI. Le rapport ajoute que «la politique de diabolisation a entraîné une répression mondiale des droits de l'homme», estimant que lorsque «nous cessons de nous voir comme des êtres humains ayant les mêmes droits, nous nous rapprochons de l'abîme».

Selon l’ONG, le monde a connu des «changements politiques sismiques» en 2016, qui ont «provoqué la haine, et fait déchainer le côté obscur de la nature humaine». «Le monde a connu une tendance à la colère, une politique de divisions. Les politiciens ont légitimé sans vergogne et activement toutes sortes de discours haineux et de politiques fondées sur l'identité, la misogynie, le racisme et l'homophobie», s'est inquiété l'organisation.

L'année 2017 a également été entamée dans un monde «extrêmement instable et miné par de graves inquiétudes et incertitudes quant à l'avenir», estime L'ONG qui pense que si la même situation persiste en 2017, le monde connaitra «plus d'attaques» sur la base de la race, du sexe, de la nationalité et de la religion. Pour contrer cette tendance, le rapport propose de raviver, en urgence, l'engagement du monde entier en faveur des valeurs essentielles de l'humanité.

Israël, la palme de l’horreur



En Palestine, l’année 2016 a été marquée par des arrestations, tortures et assassinats des opposants à l’occupation israélienne, des restrictions des libertés et la poursuite de construction des colonies illégales dans les territoires occupés, a indiqué le rapport. Dans son évaluation, l’ONG a relevé que les forces d'occupation israéliennes ont tué « illégalement» 110 civils palestiniens, dont des enfants, dans des exécutions extrajudiciaires, et ont arrêté plusieurs milliers qui s’opposaient à la poursuite de l’occupation militaire israélienne. Plusieurs centaines de personnes ont été placées en détention administrative et des actes de torture et d’autres mauvais traitements étaient «régulièrement» infligés aux détenus, en toute impunité, affirme le document. Le nombre de personnes détenues depuis octobre 2015 était le plus élevé depuis 2007. On en dénombrait au moins 694 à la fin d’avril 2016. Des détenus ont observé des grèves de la faim prolongées à titre de protestation. L'administration israélienne a, par ailleurs, continué de construire des colonies illégales en Cisjordanie, cherchant à régulariser des colonies construites sur des terres volés à des Palestiniens». Elle a aussi imposé des « restrictions sévères» à la liberté de circulation des Palestiniens en fermant des zones. Parallèlement, les autorités israéliennes ont continué de procéder à des expulsions forcées» et à des démolitions d’habitations palestiniennes. En Cisjordanie, El-Qods-Est compris, 1.089 habitations et autres bâtiments, un nombre sans précédent», ont été détruits en 2016, et au moins 1 593 personnes ont été expulsées de force, relève l’ONG. Le rapport souligne également qu’en 2016, l’occupant israélien a maintenu le blocus militaire de la bande de Ghaza qui dure depuis 10 ans, imposant une sanction collective aux 1,9 million d’habitants. Les contrôles israéliens visant les personnes et les biens entrant à Ghaza ou en sortant, nuisaient à l’économie palestinienne et entravaient sa reconstruction après les attaques de 2014. Depuis cette date, quelque 51 000 personnes étaient toujours déplacées et des civils ont continué d’être tués ou blessés par des munitions utilisées lors des attaques. Les forces israéliennes ont également continué d’imposer une «zone-tampon» à l’intérieur de la frontière de Ghaza, tirant à balles réelles sur des Palestiniens qui y avaient pénétré ou s’en étaient approchés. Quatre personnes ont ainsi été tuées et plusieurs autres ont été blessées, souligne le rapport. En Cisjordanie aussi, les autorités israéliennes limitaient strictement la liberté de circulation des Palestiniens, de manière discriminatoire «, particulièrement aux alentours des colonies israéliennes illégales.

R. I.