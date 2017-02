AlgÃ©rie - USA : Consolider la coopÃ©ration bilatÃ©rale

Le ministre de l'Habitat, de la Ville et de l'Urbanisme, et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, a examiné, avec l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Alger, Joan Polaschik, les perspectives de la coopération économique entre les deux pays et les projets d'investissements communs. Un communiqué du ministère de l'Habitat indique que la rencontre s'inscrivait dans le cadre de la consolidation des relations d'amitié solides qui unissent les deux pays. Les deux parties se sont félicitées du niveau des relations liant l'Algérie et les États-Unis dans différents domaines, notamment en termes d'échanges commerciaux, ajouté la même source. Par ailleurs, M. Tebboune a expliqué que les mesures adoptées récemment pour réguler les investissements n'influaient pas sur le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays, mais visaient à règlementer les autorisations d'importations, rationaliser leur facture et protéger le produit national et le consommateur. Il a fait part de l'engagement de l'Algérie à mettre en œuvre les accords stratégiques avec les États-Unis, ainsi qu'avec ses partenaires européens. Il a salué l'initiative conjointe des deux pays de créer des investissements communs mutuellement bénéfiques et qui permettront à l'Algérie de réduire ses importations, souligne le communiqué. À la requête de l'ambassadrice de jouir du droit exclusif pour l'exploitation des marques de produits américains, M. Tebboune a répondu que des textes règlementaires et juridiques étaient en cours d'élaboration à cet effet. Concernant le secteur de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, les deux responsables ont évoqué la possibilité de création de joint-ventures algéro-américaines dans le cadre de la législation et de la règlementation algériennes en vigueur en matière d'investissement.