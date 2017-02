Le chiffre du jour : 3 futures puissances africaines

Dans son dernier rapport sur l’économie globale, le groupe d’audit et de conseil PricewaterhouseCoopers (PwC) a identifié et classé les 32 pays qui seront, en 2050, les locomotives de l’économie mondiale. Selon ce classement, le Nigeria sera, en 2050, la 14e économie la plus puissante du monde. Il sera suivi par l’Égypte (15e). L’Afrique du Sud sera le 3e pays africain de ce peloton de tête, à la 27e place.