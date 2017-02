Accord de limitation de lâ€™ Opep : Une bonne rÃ©solution

L’accord de limitation de la production de pétrole devrait permettre aux réserves des pays riches de poursuivre leur baisse en 2017, a estimé hier le secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs du pétrole (Opep), qui espère une intensification des efforts de ses pays membres.

Alors que le niveau des réserves mondiales grimpait depuis 2015, faisant chuter les cours de l’or noir, l’Opep a annoncé, fin 2016, un accord pour limiter sa production et permettre aux marchés de se rééquilibrer.

«Il était apparent que les réserves commerciales de l’Organisation de coopération et de développement économique regroupant les pays riches de la planète (OCDE) ont commencé à reculer, au quatrième trimestre de 2016, et nous nous attendons à ce qu’elles continuent de baisser en 2017», a estimé Mohammed Barkindo, secrétaire général de l’organisation.

L’accord sur la production «lie des membres de l’Opep et des pays qui n’en font pas partie, et malgré cela, nous avons réussi à nous allier et à donner tort aux sceptiques», s’est-il félicité, à l’occasion de la conférence professionnelle de l’International Petroleum Week à Londres.

Selon le secrétaire général, les pays de l’Opep, qui respectent actuellement à 90% l’objectif fixé entre 32,5 et 33 millions de barils par jour, vont chercher à dépasser ce seuil.

«Malgré le haut niveau d’adhésion à l’objectif, les réserves mondiales sont encore bien au-delà de leur moyenne des cinq dernières années», a-t-il noté, jugeant par ailleurs qu’il était trop tôt pour évoquer un possible renouvellement de l’accord au-delà des six premiers mois de l’année. (APS)