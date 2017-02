OlÃ©iculture : Noyau dur de la filiÃ¨re agricole

«Cet événement sera un rendez-vous crucial pour la promotion de la production oléicole algérienne afin de redonner à un produit phare de l'économie nationale, sa place.

Ce Salon se veut également une vitrine incontournable en Méditerranée, pour la conquête d’un marché international.» Tels sont les propos tenus par le directeur général de la Sarl Sam Global, organisatrice de l’événement.

M. Samir Gani, qui s’est exprimé, récemment, lors d’une conférence de presse, à l’occasion de la tenue du Salon international de l’olive, huile d'olive et dérivés de l'olivier «Med Mag Oliva Algérie-2017», qui se tiendra du 22 au 25 février au palais des Expositions, sur le thème : «Pour un développement économique et durable du secteur oléicole», a fait savoir que la filière oléicole constitue l'une des priorités de l'économie du renouveau agricole et rural, dont l'un des objectifs est d'assurer la sécurité alimentaire du pays.

Le directeur a indiqué que dans le contexte économique actuel et avec la chute vertigineuse des prix du pétrole, il y a une nécessité vitale d’exploiter d’autres ressources et s’orienter vers d’autres secteurs. «Nous savons pertinemment que le salut viendra, entre autres, de l’arbre béni qui est l’olivier. Un baril d’huile d’olive vaut 30 fois le baril du pétrole», a-t-il dit.

Selon lui, l’Algérie n’exploite que 18% de l’olivier, laissant 82% de sous-produits de ce dernier s’évaporer dans la nature. «Grâce à ce Salon, nous voulons faire d’Alger, la capitale internationale de l’huile d’olive, et cela en réunissant producteurs, oléiculteurs, experts et exposants en un seul lieu !» a-t-il espéré. Le responsable a fait savoir que pour cette première édition, plusieurs pays participent à ce rendez-vous professionnel, à savoir la Turquie, l’Italie, la Tunisie, l’Espagne… Des pays qui sont eux-mêmes de grands producteurs de ce précieux liquide vert. Par ailleurs, en marge des activités du Salon, des journées scientifiques seront organisées avec des experts de renom qui répondront volontiers à toutes less interrogations. Enfin, rappelons que cette initiative a été réalisée trois fois en Tunisie sous la bannière de «Med Mag Oliva».



Programme de modernisation de l’industrie de l’huile d’olive



Il y a lieu de souligner qu’en vue de moderniser le secteur de l’extraction de l’huile d’olive, pour améliorer la qualité du produit, les pouvoirs publics ont adopté un programme de modernisation de l’industrie de l’huile d’olive et de l’huile de grignons d’olive. Celui-ci prend également en charge le traitement des sous-produits, dans le cadre du plan de renouveau de l’économie agricole et rural, élaboré par le le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et du Développement rural. Le plan de renouveau de l’économie agricole s’intéresse ainsi à cette filière et mise sur l’augmentation de la productivité et de la qualité d’huile d’olive, la technologie et l’étude des méthodes les plus modernes d’industrialisation et de gestion par l’implantation d’unités modernes d’extraction d’huile d’olive.

Il se base sur des axes d'interventions intégrés et complémentaires, à savoir l'intensification de la conduite du patrimoine oléicole, à travers l'adoption d'itinéraires techniques adéquats et la restructuration des plantations, l'extension de superficies plantées, le renforcement de l'organisation professionnelle, la modernisation de l'infrastructure de transformation et la promotion de la qualité.

Pour atteindre ces objectifs, le PNO envisage d’adopter une stratégie de développement de la filière oléicole basée sur les axes d'intervention, à savoir l'intensification de la conduite du patrimoine oléicole existant sur une superficie de 260.000 ha, soit un rythme annuel de 22.000 ha/an.

Cette action consiste en l’adoption d’itinéraires techniques adéquats et la restructuration des plantations âgées et/ou mal formées (taille de rajeunissement, l'organisation de la profession, aussi la modernisation de l'outil de transformation et la promotion de la qualité).

Par ailleurs, l’accroissement de la demande en huiles et conserves d'olive au niveau des marchés international et national durant les dernières décennies, les atouts et les potentialités naturelles de notre pays en matière d'extension et de développement de l'oléiculture concourent en faveur d’une stratégie d'intervention pour l'intensification du système de production actuel. Cette stratégie se base également sur la recherche d'une meilleure efficience économique au niveau des différentes composantes de la filière oléicole.



L’ambition d’atteindre une production de 8.1 millions de quintaux à l’horizon 2019



L’objectif fixé par le MADRP à l’horizon 2019 est d’atteindre une production de 8.1 millions de quintaux par rapport à la production actuelle de 6.9 millions de quintaux. Cet objectif pourrait être atteint surtout avec l’entrée en production de nouvelles plantations, notamment celles des régions steppiques et du Sud. Aussi, les experts agricoles préconisent que pour voir une réelle émergence de cette filière, il est nécessaire de procéder à la modernisation de l’industrie oléicole, le renforcement de la lutte contre les maladies des oliviers et le développement des exportations. Actuellement, ce sont les wilayas de Tizi Ouzou, de Bouira et de Béjaïa qui possèdent le plus grand nombre d’oliviers avoisinant les 5 millions d’arbres, avec une superficie de plus de 50.000 hectares. Mais, ces dernières années, cette filière s’est vue doter de nouveaux espaces, notamment à l’est et au sud du pays, avec, à la clé, une production appréciable et de qualité. Néanmoins, l’oléiculture est soumise au «phénomène de l'alternance», c'est-à-dire une bonne récolte est suivie souvent d'une autre moins bonne, l'année suivante. Ce phénomène d’alternance est dû, notamment au caractère extensif de cette culture et aux pratiques culturales archaïques, notamment le manque d’irrigation.

Actuellement, l’Algérie exporte en matière de l’huile d'olive, moins de 2.500 tonnes par an. Elle est essentiellement destinée à la France, au Canada, à la Belgique, en plus de quelques petites expériences vers la Chine.

Sarah A. Benali Cherif