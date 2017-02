Groupe Sonelgaz : Lancement de lâ€™e-paiement en mars

Le service du paiement électronique (e-paiement), lancé en octobre dernier, commence peu à peu se généraliser et à être adopté par les grandes entreprises, particulièrement les banques publiques et privées, mais aussi les opérateurs de téléphonie mobile et autres sociétés de service.

Depuis peu, l’on nous annonce que les clients ou abonnés des entreprises pourront procéder au règlement de leurs factures, à l’achat d’unités téléphoniques ou de billets d’avion et à la souscription d’une assurance voyage par carte interbancaire (CIB) à travers leur site web 24h/24 et 7j/7. La technologie e-paiement via la carte bancaire permet d'effectuer des paiements sur Internet, dans un environnement sécurisé. Le paiement en ligne, vous permet de régler simplement et rapidement vos achats sur les sites marchands algériens. Le paiement à distance des factures améliorera les prestations de service du groupe énergétique, tout en évitant aux clients les désagréments du déplacement. Inscrit dans une dynamique de renouveau, le deuxième plus grand groupe économique en Algérie, en l’occurrence la société Sonelgaz, multiplie les initiatives pour être au diapason des désirs de sa clientèle. Aussi, le paiement en ligne des factures de gaz et d’électricité sera opérationnel dès ce mois de mars, a annoncé dimanche dernier, à Constantine, le PDG de Sonelgaz, Mustapha Guitouni. Selon le premier responsable du groupe, avant de procéder au lancement de ce nouveau service, un protocole d’accord imminent va être signé avec la B.N.A pour le passage rapidement au e-paiement avec un délai de mise en place, fixé au mois de mars. Inscrite au titre du plan global de modernisation du groupe Sonelgaz, M. Guitouni, ne compte pas moins faire de cette initiative un instrument privilégié pour améliorer les prestations offertes au public, et surtout lui éviter les désagréments rencontrées au niveau des caisses.

"Le client n’aura plus besoin de se déplacer et pourra effectuer ses règlements par téléphone ou carte bancaire", avait-il déjà souligné en novembre dernier lors d’une visite de travail à la wilaya de Bejaia, notant l’apport de ce mode de paiement sur la qualité de service. Il appellera les responsables des collectivités locales à œuvrer à économiser la consommation énergétique à travers notamment l’organisation du "module" éclairage public. Et d’ajouter que les cadres de son groupe seront disponibles pour orienter les collectivités locales vers les méthodes à appliquer pour une utilisation rationnelle de l’énergie. Evoquant le sujet des énergies renouvelables, le PDG de Sonelgaz, a indiqué que l’objectif de l’investissement dans le domaine des énergies renouvelables était plutôt d’assurer une intégration confortable à travers la fabrication des outils de l’énergie renouvelable en Algérie.

Par ailleurs, il est utile de souligner que les clients de la Sonelgaz règlent leurs factures à travers le mode paiement des factures de consommation de l'énergie électrique et gazière au niveau des bureaux d'Algérie Poste. Testé depuis le mois de janvier 2009, ce mode de payement a permis aux clients basse tension et basse pression des Sociétés de Distributions, de régler leurs factures d'électricité et de gaz au niveau de tous les bureaux de poste implantés sur le territoire national.

Pas d’augmentation des prix du gaz et de l’électricité

M. Guitouni a indiqué que même si le problème des créances est toujours d’actualité, il n’y a pas pour autant lieu de s’alarmer : « Nous avons une créance de 60 milliards de dinars, dont la moitié est détenue par les administrations et les organismes publics, et nous faisons en sorte de la recouvrer en accordant des facilités de paiement ». Par ailleurs, le PDG a fermement démenti les rumeurs portant sur une hausse imminente des prix du gaz et de l’électricité, de même qu’il a tenu à rassurer les citoyens quant au système de facturation « entièrement informatisé, donc fiable » de la Sonelgaz, grâce auquel les erreurs ne sont plus aussi fréquentes qu’auparavant. Au sujet de la couverture en électricité et en gaz dans la wilaya de Constantine, M. Guitouni a affirmé que la priorité du groupe est l’accompagnement des nouveaux projets de logements : « En ce qui a trait à l’électrification, les opérations concernant les programmes de logements suivent leurs cours, alors que pour l’alimentation en gaz, nous venons de connecter 6.000 foyers, et nous prévoyons, à l’horizon 2019, d’en connecter 22.000 autres », a-t-il notamment précisé. Lors de sa tournée, le PDG a, entre autres, inauguré deux centrales électriques dans la localité d’Aïn Nahas et la nouvelle ville Massinissa (commune du Khroub), de même qu’il s’est rendu au siège de la direction commerciale de la nouvelle ville Ali Mendjeli.

