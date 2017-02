Nouvelle centrale Ã©lectrique dâ€™AÃ¯n Arnat : Livraison avant la fin de lâ€™annÃ©e

Le président-directeur général de la Sonelgaz , accompagné du wali, du président de l’APW et des autorités locales, a visité hier de grands projets et rencontré des investisseurs privés œuvrant dans la fabrication de produits électriques avant de s’enquérir du niveau de la prestation des agences commerciales de Sonelgaz. A Ain Arnat il inspectera le projet de centrale électrique à cycle combiné d’une capacité de 1015,121 MW qui fait partie d’un programme de 4000 MW dont 2000 ont été déjà livrés. La livraison de la 2e tranche est prévue en juin et toute la centrale d’ici la fin de l’année en cours. « C’est un défi et nous serons au rendez-vous », souligneront les responsables de ce grand projet qui permettra à Sétif de devenir un pôle de production. A Ain Roua dans la daira de Bougaa, le PDG de Sonelgaz lancera les travaux d’un gazoduc de 28 pouces qui permettra de pallier la congestion du réseau alimentant la zone nord de cette wilaya tout en assurant la sécurité et la continuité. Une nouvelle réalisation qui nécessitera un financement de 3 milliards de dinars pour la réalisation de 22 km et sera consolidée par une boucle de sécurité sur 12 km et pour un coût de 350 millions de dinars de Harbil à Beni Mohli dans cette zone montagneuse qui ne connaîtra alors plus de chutes de pression. La mise en service du gaz au profit de 400 foyers dans l’agglomération secondaire de Ouled Saifi dans la commune de Mezloug où le raccordement d’un seul foyer aura nécessité plus de 31 millions de centimes, permettra à Mustapha Guitouni de se rendre également dans une école environnante où il assistera à une campagne de sensibilisation contre les danger du monoxyde de carbone avant de rejoindre une unité relevant d’un investisseur privé faisant dans la fabrication du câble électrique. La visite de l’unité d’appareillage de mesure et de contrôle (AMC) d’El Eulma filiale de Sonelgaz et fleuron de cette entreprise. F. Zoghbi