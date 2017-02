Annaba : Rencontre Sonelgaz -opÃ©rateurs et agriculteurs

La Société de distribution de l’électricité et du gaz de l’Est (SDE) a convié récemment à la maison de la culture Mohamed-Boudiaf les opérateurs économiques et les agriculteurs pour une prise de contact destinée à mieux connaître les préoccupations des uns et des autres.

Après celles de Sétif, Guelma et Souk Ahras, cette rencontre qui sera suivie par d’autres, a permis au représentant du directeur général de la SDE de Constantine, M. Benelhadj Saïd Djamel, de mettre l’accent sur la disponibilité du Groupe Sonelgaz d’accompagner les opérateurs économiques et les agriculteurs qui sont, a-t-il souligné, les moteurs de l’économie.

Il s’est engagé, en outre, à prendre en charge les préoccupations liées à l’alimentation en énergie électrique des unités économiques et agricoles identifiées. Abondant dans le même sens, le directeur de la Société de distribution de l’électricité et du gaz de Annaba, M. Ferhati Abdelaali, a révélé que des bureaux d’assistance et d’orientation existent au niveau des agences et de la direction de l’entreprise pour mieux servir les clients.

Il a estimé que les préoccupations soulevées par les participants sont légitimes, les expliquant par les agressions contre l’environnement et les catastrophes naturelles, telles les inondations.

Des ouvrages d’énergie sont réalisés pour couvrir les besoins du pôle urbain de Kalitoussa et la zone industrielle de Berrahal à partir de Boumaiza, dans la wilaya de Skikda, a-t-il annoncé. Trois communications traitant de la nouvelle tarification de l’électricité et du gaz, de la compensation de l’énergie réactive et de la supervision des textes réglementaires ont marqué les travaux de cette rencontre qui vise le renforcement du partenariat entre les acteurs de la vie économique nationale.

B. Guetmi