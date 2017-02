Ecole supÃ©rieure des techniques de lâ€™aÃ©ronautique : Au diapason des technologies de pointe

Très belle initiative que celle organisée, hier, par l’Ecole supérieure des techniques de l’aéronautique, (ESTA), Moussa Rehali, de Dar El-Beida (Alger) au profit des journalistes. « Cette journée s’inscrit dans le cadre du plan de communication du ministère de la Défense nationale (MDN) pour l’an 2017. Un plan de communication qui vise à donner aux citoyens un aperçu sur l’organisation de la formation au sein de nos forces aériennes, sur les moyens pédagogiques mis à la disposition de nos élèves officiers, ainsi que sur d’autres équipements exploités dans les entraînements et exercices aériens », a indiqué le commandant Air / 1re Région militaire, le général Chaib Slimane. Le haut responsable de l’ANP qui a conduit cette visite a fait savoir que les forces aériennes algériennes sont soucieuses de se mettre au diapason des nouvelles technologies, et que des efforts considérables sont déployés sur le terrain, parallèlement aux dispositions prises, en vue de la modernisation des équipements de l’armée de l’air et cela dans le but d’offrir à notre pays un corps d’armée développé, capable d’accomplir ses différentes missions de défense nationale. « L’ESTA entre dans cette trajectoire d’offrir les moyens pédagogiques les plus développés à la disposition des élèves-officiers », a-t-il assuré. Le commandant Air / 1re Région militaire, le général Chaib Slimane, a indiqué, dans ce sens que tout est désormais fait à l’aide des nouvelles technologies de l’information et de la communication : tableaux tactiles et outils multimédias en plus, bien sûr, des laboratoires dédiés aux travaux pratiques sur les matériels militaires dotés de technologies de pointe, fraîchement acquis par l’Armée nationale populaire auprès de pays les plus développés en la matière. Il a rappelé dans ce sens que « le développement de la fonction informatique a toujours constitué pour le ministère de la Défense nationale un volet stratégique indissociable du développement de l’ANP et du processus de sa modernisation ». Pour sa part, le commandant de l’ESTA, le colonel Feraoussène Mohamed, « cette initiative vise à informer le public sur le degré de professionnalisme atteint par notre Armée nationale populaire en général, et par nos forces aériennes, en particulier, tout en prenant connaissance des moyens de formation et des conditions nécessaires pour rejoindre cette Ecole». Le colonel Feraoussène a évoqué, d’ailleurs, la principale mission de l’Ecole, qui selon lui, consiste à assurer une formation scientifique, militaire et morale aux élèves officiers des forces de l’air dans les différentes spécialités aéronautiques. « L’ESTA s’attelle à assurer la spécialisation et la mise à niveau du personnel non navigant relevant des forces de l’air et d’autres structures du ministère de la Défense nationale », a-t-il souligné, ajoutant qu’elle assure le suivi des stages pratiques des élèves officiers au niveau des unités des forces aériennes.

Les jeunes désirant rejoindre l’ESTA, a-t-il dit, « doivent être titulaires d’un baccalauréat mention assez bien, dans les filières mathématiques, math-technique, et sciences expérimentales. Ils doivent aussi être âgés de 18 à 21 ans, célibataires et jouissant d’une bonne condition physique.» Concernant la formation licence système L.M.D, le responsable a expliqué que la durée de formation de licence académique en technique aéronautique est de six semestres, dont deux semestres en tronc commun pour toutes les spécialités. Une formation approuvée par le ministère de l’Enseignement et de la Recherche scientifique qui crédite le diplôme par plus de valeur sur le marché de l’emploi et offre bien d’autres perspectives aux militaires démobilisés.

De son côté, le directeur général des enseignements de l’Ecole, le colonel Chérif El-Ouezani Moulay Mohamed Amine a mis l’accent sur le rôle de l’Ecole et les spécialités de formation disponibles pour l’obtention du diplôme « LMD ». Instituée en école en 2009, l’ESTA a connu différentes mutations avant cette date. Avant 1962, elle était connue pour être une base aérienne, relevant de l’Organisation du Traité Atlantique Nord (Otan), avant de devenir, après l’indépendance, une base aérienne du groupement de communication de l’aviation ministérielle, puis une caserne de la Sûreté nationale, ensuite une caserne de la Police algérienne des frontières et enfin une Ecole nationale des travaux publics.

Elle a été baptisée en 2014, du nom du chahid Moussa Rahali.

Sarah A. Benali Cherif