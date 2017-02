Forum dâ€™affaires et commission mixte algÃ©ro-allemands : BÃ¢tir des partenariats fÃ©conds

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu, hier, le vice-ministre allemand auprès du ministre fédéral de l'Économie et de l'Énergie, Uwe Karl Beckmeyer, en visite à Alger dans le cadre de la tenue de la 6e commission mixte algéro-allemande. L'audience, qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, a «permis d'aborder les relations bilatérales, notamment les questions liées à la coopération entre les deux pays, en particulier dans le domaine économique et énergétique», a précisé la même source. Le Premier ministre s'est, à l'occasion, «félicité des résultats de la réunion de la commission mixte qui a consolidé les liens entre l'Algérie et l'Allemagne». M. Sellal a, dans ce cadre, «invité les communautés d'hommes d'affaires des deux pays à trouver les formules les plus appropriées pour bâtir des partenariats féconds dans les secteurs de l'industrie de la pétrochimie, de l'agroalimentaire et dans l'économie de la connaissance et du savoir», ajoute le communiqué. (APS)

Projet de 4.000 MW en solaire photovoltaïque

Le ministre de l’Énergie, Noureddine Boutarfa, a reçu, lundi soir à Alger, le vice-ministre allemand auprès du ministre fédéral de l'Économie et de l'Énergie, Uwe Karl Beckmeyer, et ont examiné les opportunités d’investissement énergétique, notamment dans le renouvelable, indique un communiqué du ministère. À cette occasion, M. Boutarfa a invité les entreprises allemandes à investir en Algérie et à répondre à l’appel à manifestations d’intérêts, que le secteur de l’énergie lancera incessamment en vue de réaliser le projet de 4.000 MW en solaires photovoltaïques, précise la même source. Construit en trois lots de près de 1.300 MW chacun, ce projet est associé à un volet industriel de fabrication locale d’équipements. Les entretiens entre M. Boutarfa et le vice-ministre allemand ont également porté sur «les développements de l’économie mondiale et des conditions de sa relance, en vue d’un développement durable et sain et d’un partage équitable des ressources et des profits», selon le ministère.



Perspectives de coopération dans les transports maritime et ferroviaire

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaâ Talaï, a reçu, hier à Alger, Uwe Karl Beckmeyer, vice-ministre allemand auprès du ministre fédéral de l'Économie et de l'Énergie, et ont abordé le renforcement de la coopération, notamment dans les transports maritime et ferroviaire, indique un communiqué du ministère. M. Talaï a souligné, à cette occasion, la nécessité de promouvoir le partenariat entre les deux pays et de «mettre en place tous les moyens nécessaires à sa réussite, ainsi qu'à sa mise en œuvre, à travers la conclusion d’accords de partenariat dans les différents domaines». Les deux parties se sont félicitées de «l'excellence» des relations de coopération bilatérale, tout en réitérant leur engagement à les consolider davantage, selon le communiqué. De son côté, M. Beckmeyer a exprimé sa satisfaction de la «solidité» des relations liant les deux pays, affirmant la volonté de la partie allemande d’intensifier sa présence en Algérie dans le cadre du partenariat. (APS)

L’Algérie, porte stratégique vers l’Afrique

Douze projets industriels d'un montant global de plus de 24 milliards de DA (équivalent de près de 220 millions de dollars) ont été concrétisés en Algérie avec des partenaires allemands durant les cinq dernières années, a indiqué, hier à Alger, le directeur général de l'Andi, Abdelkrim Mansouri. Il s'agit de projets portant essentiellement sur la fabrication de boîtes à vitesse, d'appareils de manutention, de matériaux de construction (plâtre et dérivés) et du gaz comprimé. «Ce sont des activités diversifiées qui sont majoritairement dans le secteur de l'industrie», a observé M. Mansouri. Lors de ce forum algéro-allemand, coprésidé par le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, et le vice-ministre allemand de l'Économie et de l'Énergie, Uwe Karl Beckmeyer, certains «succes stories» de projets allemands en Algérie ont été présentés. Il en a été cité le projet de partenariat entre Sovac et Volkswagen, d'un montant de plus de 170 millions d'euros, considéré comme le plus important projet engagé par ce constructeur automobile en Afrique. L'usine sera implantée à Relizane sur une superficie de 150 hectares, et compte produire 12.000 véhicules en 2017, puis 30.000 en 2018, avant d'atteindre, à long terme, les 100.000 unités/an. Devant générer pas moins de 1.800 emplois directs, cette usine produira des véhicules des marques Volkswagen (Golf et Caddy), Seat (Ibiza) et Skoda (Octavia).

Le projet vise d'atteindre un taux d'intégration de 15% entre 2017 et 2019, et de 40% entre 2020 et 2022. Outre la création d'emplois et le transfert technologique, ce projet devra contribuer à «la mise en place d'une nouvelle dynamique économique basée sur l'industrie automobile et la sous-traitance», a avancé le directeur général de Sovac, Mourad Oulmi. Dans la présentation de Henkel Algérie activant dans les domaine de détergents et de produits d'entretien, son PDG, Jean Feminier, a fait savoir que sa société envisageait d'investir un montant de 30 millions d'euros en 2017, pour augmenter les capacités de production des unités de Réghaïa et de Chelghoum Laïd. (APS)

Ils ont dit

M. Sellal : «L'Algérie est disponible à participer au règlement pacifique et inclusif des conflits, afin de stabiliser la région et de mettre un terme aux fléaux du terrorisme et des crimes transfrontaliers.»

Mme Merkel : «Renforcer l'ensemble des moyens et des capacités, pour juguler ces deux phénomènes, dans le cadre des conventions qui lient les deux pays.»

M. Bouchouareb : «Nous voulons que l'Allemagne soit l'allié économique. L'Algérie considère l'Allemagne comme un partenaire économique important, c'est pourquoi nous l'invitons à investir davantage et à être plus présent sur le marché algérien.»

Uwe Karl Beckmeyer : «Nous souhaitons renforcer et améliorer les relations entre l'Algérie et l'Allemagne, et entre l'Algérie et l'Europe aussi, et apporter notre contribution au développement de la prospérité algérienne.»

M. Boutarfa : «Venez investir en Algérie et répondre à l’appel à manifestations d’intérêts que le secteur de l’énergie lancera incessamment en vue de réaliser le projet de 4.000 MW en solaires.»

Tableau de bord

En 2016, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 3,07 milliards de dollars, dont plus de 3 milliards de dollars d'importations algériennes de l'Allemagne et près de 64 millions de dollars seulement d'exportations algériennes, soit un déficit de 2,94 milliards de dollars

L’Algérie va lancer prochainement un appel d'offres national et international pour la production de 4.000 mégawatt d'énergie solaire.

Un mémorandum d'entente a été signé par l'entreprise algérienne de produits phytosanitaires «Alfit» (filiale de la société Asmidal), et l'entreprise allemande «Henkel», pour la réalisation de deux unités de production d'insecticides à Mascara et Batna.

Les importations algériennes de l'Allemagne sont constituées, notamment d'équipements industriels et de produits de consommation, tandis que les exportations sont dominées par les hydrocarbures (pétrole et gaz) et les produits semi-finis.