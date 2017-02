Industrie des piÃ¨ces de rechange automobile : Nouveau cahier des charges

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, a annoncé hier qu’un nouveau cahier des charges pour l'investissement dans l'industrie des pièces de rechange automobile en Algérie est en cours d'élaboration, précisant qu’il s’agit, en fait, du deuxième cahier de charges après celui relatif à l'investissement dans le montage des véhicules en Algérie. Le ministre a également signalé que «l'industrie des pièces de rechange en Algérie, attire actuellement de nombreux investisseurs», à l'instar du projet de partenariat entre le concessionnaire automobile SOVAC et le groupe allemand Volkswagen. Poursuivant ses propos, M. Abdeslam Bouchouareb a indiqué —lors de la conférence de presse qui a été animée conjointement avec le vice-ministre allemand de l'Economie et de l'énergie, M. Uwe Karl Beckmeyer, en marge de la réunion de la 6e Commission mixte algéro-allemande— que les deux partenaires aspiraient à «élargir leur activité à l'industrie des pièces de rechange pour les véhicules qui seront montés à l'usine de Relizane qui produira 4 types de véhicules de marque allemande pour un montant estimé à 170 millions de dollars US».



Installation d’un groupe de travail mixte



Il a été annoncé, d’autre part, à la faveur de cette même rencontre, qu’un groupe de travail mixte a été installé. Ce groupe est chargé de l’évaluation annuelle de l’application des recommandations de la commission mixe algéro-allemande, a fait savoir le ministre de l’Industrie et des Mines.

M. Bouchouareb, a fait part également de la décision relative à la tenue d’une réunion de la commission, tous les deux ans. Le groupe de travail mixte devrait quant à lui se réunir chaque année, a-t-il précisé. D’autre part, le ministre a exprimé sa pleine et entière satisfaction pour l’opportunité de cette rencontre qui a permis d’aborder les questions économiques intéressant les deux pays. Le ministre et tout en qualifiant l'Allemagne de partenaire «traditionnel et stratégique», rappellera notamment que la base mécanique algérienne a été construite par les allemands. Il fera part, lors de ce point de presse, de plusieurs projets communs qui «sont en cours de discussions actuellement et dont la signature est attendue pour les prochains mois», a-t-il affirmé sans donner de plus amples informations sur la nature de ces projets. En réponse à une question relative à « la relance éventuelle du projet Desertec», le ministre a révélé que «l’Algérie lancera prochainement un avis d’appel d’offres national et international pour la production de 4.000 mégawatts d’électricité produite à partir de l’énergie solaire et ce, selon un nouveau cahier des charge». Il dira à ce propos que les entreprises allemandes ont la possibilité de participer, selon les dispositions du nouveau cahier des charges. Le vice ministre allemand auprès du ministre fédéral de l'économie et de l'énergie, M. Uwe Karl Beckmeyer, a pour sa part, réitéré la volonté de l’Allemagne de soutenir les investissements de la partie allemande en Algérie ajoutant que « les entreprises allemandes sont également prêtes à accompagner les entreprises algériennes pour augmenter leurs productions» dans différents secteurs, notamment, les infrastructures de base et l’énergie.

Soraya G.