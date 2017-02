Notre forum de la mÃ©moire : hommage aux Ã©ducatrices et Ã©ducateurs durant la guerre de libÃ©ration

Au mois de septembre 1962, l’Algérie est à la croisée des chemins. Elle est maîtresse de son destin au prix d’un lourd tribut de sang et de larmes. Face aux grands défis, la prise en charge de milliers d’orphelins. C’est ainsi que la rentrée scolaire du 15 octobre 1962 a été marquée par l’ouverture des Centres des enfants de chouhada.



Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’Association Machaal Echahid, a dans le sillage des célébrations marquant la journée du Chahid, a rendu, hier, un hommage à toutes ces femmes et ces hommes, qui au lendemain de l’Independance , se sont investis dans l’éducation des enfants de chouhadas. Parmi ces éducateurs, présents au Centre de presse d’El Moudjahid, cheikh Tahar Ait Aldjat, le moudjahid et ancien ministre Mohamed Kechoud et «Khalti Fafa». Le Forum de la Mémoire, a été, hier, un espace de retrouvailles d’enfants de chouhadas, anciens élèves de ces Centres. L’espace d’une matinée, ils se sont rappelés ces moments d’enfance difficiles passés ensembles. Les têtes ont blanchi mais les souvenirs sont restés intacts. Ils jouaient à qui reconnaîtrait le plus possible de copains, à qui se souviendrait d’une bêtise, d’un fait marquant. Ils ont réussi leur cursus scolaire et sont devenus des cadres, faisant la fierté de leur famille. En voyant cheikh Ait Aldjat, ses anciens élèves, devenus de hauts officiers de l’Armée nationale, n’ont pas caché leur émotion, «khalti Fafa», a elle aussi bénéficié d’un chaleureux accueil. Les enfants de chouhadas qui sont passé par le Centre de Dely Ibrahim, continuent de vouer respect à cette femme d’une extrême gentillesse. Le moudjahid Mohamed Kechoud, qui a été responsable d’un centre à Constantine, a rappelé le contexte de l’année 1962 , année du recouvrement de l’Indépendance de notre pays. Comme préambule à son intervention, il dira «Nous sommes partis de rien, il ne faut jamais l’oublier». A ce propos, il a tenu à rappeler la situation qui prévalait à l’époque. Un pays dévasté par 130 années de colonisation, un peuple illettré, une absence totale d’institutions, des milliers de veuves et d’orphelins. Il fallait y faire face. C’est ainsi, qu’au vu du nombre important d’orphelins la Rentrée scolaire 1962-1963 a été marquée par l’ouverture à travers le pays et l’Algérie profonde, de Centres des Enfants de chouhadas. La décision a été prise au plus haut niveau, en raison de la précarité des veuves de la guerre et des familles. Cette situation avait poussé le ministère en charge des Moudjahidines et des victimes de la guerre à prendre en charge les 400.000 orphelins. L’objectif était de la résorber cette masse juvénile livrée à la rue. Ces centres avaient pour rôle principale le remplacement du foyer familial. Les enfants y étaient placés sous le régime de l’internat, et fréquentaient l’école communale la plus proche de leur centre. Parmi ces enfants, beaucoup d’entre eux n’avaient aucune famille. Livrés à eux même, ils avaient comme seul recours, les éleveurs de bétails qui les utilisaient comme bergers. L’éloignement des centres urbains, l’absence d’écoles à proximité ont favorisé le placement de ces enfants dans ces centres. Ce qui constituait un chance pour ces enfants, qu’on appelait pupilles de la nation de suivre une scolarité normale, allégeant, de ce fait, le fardeau des familles démunies.

Pour la région d’Alger ces centres ont été répartis à travers les communes de Dély Ibrahim, El Biar, Hydra, Sidi Ferruch, et Draria. Pour les autres wilayas, des centres ont été ouverts à Oran et Mostaganem pour l’Ouest, à Constantine et Souk-Ahras pour l’Est, Ouargla pour le Sud, et Tizi-Ouzou pour le Centre. Ces enfants vivaient sous le régime de l’internat, se rendaient à l’école du quartier, et le week-end se rendaient chez leurs proches… pour ceux qui avaient la chance soit d’en avoir, soit d’être reçus par des familles. A l’époque on parlait de « Nouvelle génération», un concept fondé par Djamila Bouhired, Zohra Drif, Rabah Bitat et Ali El Hadi. Il y a lieu de noter que les centre des Enfants de chouhadas, disposaient d’internat et accueillait quelques 800 enfants. Ils avaient la possibilité de suivre une formation primaire. Par la suite, ils ont été orientés vers le cycle normal de l’éducation collégienne et lycéenne. Pour Mohamed Kechoud, si d’aucuns ont vivement critiqué cette décision, il n’en demeure pas moins que l’intention étaient bonne, et c’est ainsi, que des milliers d’enfants orphelins ont pu suivre des études et devenir par la suite des brillants cadres. Il y a lieu de noter qu’au cours de ce Forum, un vibrant hommage a été rendu au journaliste sénateur, cadre du RND et fils de chahid, Miloud Chorfi, décédé lundi dernier.

Nora Chergui