Langue amazighe : Des progrÃ¨s notables

Depuis la reconnaissance en 2002 de l’amazigh en tant que langue nationale, et, en 2016, en tant que langue officielle, décrétée dans la nouvelle Constitution amendée, la promotion et le développement de l’amazigh a enregistré des progrès palpables, à travers la création, par décret présidentiel en 1995 sous la tutelle de la présidence de la République, du Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), qui endosse, entre autres prérogatives, la promotion de l’enseignement de cette langue à travers le territoire national, entamés en 1995. De plus, la création d’un site web d’information en amazigh à l’APS, de chaînes TV et de radio publiques, sans oublier l’élargissement du nombre des classes qui enseignent l’amazigh. C’est pourquoi la dimension amazighe en Algérie se représente, linguistiquement parlant, en tant qu’instrument de communication, et ce au sein des membres de la communauté nationale, notamment quand on sait que l’amazigh demeure jusqu’à nos jours, une même et seule langue (d’une hétérogénéité surtout lexicale et qui fait que cette langue s’atteste sous forme de variantes). Cependant, cette langue a sans doute accompli des emprunts et s’est enrichie au cours de sa longue existence d’autres apports linguistiques et d’autres cultures, avec lesquels elle était entrée en interaction. À l’évidence, l’amazigh est appelé à participer, entre autres, au développement culturel, social et économique de l’Algérie. La meilleure aventure humaine est la rencontre avec l’autre, cette rencontre qui exige sa propre reconnaissance. Cette rencontre s’impose pour éliminer les aléas de l’uniformité à outrance et de la négation des réalités les plus évidentes. C’est pourquoi il est nécessaire d’encourager les activités qui peuvent faire en sorte que la langue amazighe soit un vecteur de développement, de transmission de connaissances, de compréhension et de valeurs de paix. Il n’en demeure pas moins que cette langue ancestrale a besoin de se promouvoir et de se conformer aux exigences de la modernité. Des efforts louables sont entrepris par les pouvoirs publics qui représentent un gage des plus sûrs pour aller de l’avant dans l’épanouissement de cette langue dans tous les domaines. Le mouvement citoyen, les associations à caractère culturel sont aussi appelés à s’impliquer dans l’œuvre de résurrection, de revivication de cette langue qui a eu à souffrir de la marginalisation, voire de l’indifférence de certains. Mais il est plus que sûr que ce refus de reconnaissance appartient au passé, et qu’une nouvelle page s’ouvre dans un pays qui encourage le pluralisme et la diversité.

Hamza Hichem