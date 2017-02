Statut de lâ€™Ã©cole supÃ©rieure des Beaux-Arts : Installation dâ€™une commission de rÃ©vision

Une commission de révision du statut de fonctionnement de l’Ecole supérieure des Beaux-Arts (Esba) a été installée hier par le ministère de la Culture, annonce un communiqué du ministère. Cette commission est chargée d’évaluer les besoins pédagogiques de l’Esba et d’engager une réflexion sur la révision des programmes, avant d’élaborer une plateforme de propositions, indique-t-on.

Elle se compose de représentants du ministère de la Culture, de la direction de l’Esba et des étudiants, et de cadres issus de cette école. Les noms des représentants des étudiants désignés par leurs camarades pour siéger au sein de la commission devront être validés par une assemblée générale, précise-t-on. Devant être remises le 1er juin prochain, les propositions concernent la révision du statut de l’école et de son organisation pédagogique, l’actualisation des programmes ainsi que l’intégration au système LMD (Licence, master, doctorat), après un « accord de principe » pour faire « valider » les diplômes de l’Esba par l’Enseignement supérieur et de le Recherche scientifique.

L’Esba où les cours sont toujours à l’arrêt, est secouée depuis la rentrée universitaire 2016-2017 par un mouvement de protestation des élèves contre les mauvaises conditions socio-pédagogiques. Des étudiants étaient récemment en grève pendant huit jours. L’amélioration des conditions socio-pédagogiques font, depuis deux ans, régulièrement l’objet des revendications des étudiants de l’Esba.