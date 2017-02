AccÃ¨s aux postes Ã  responsabilitÃ©s : Mise en place dâ€™une commission de suivi

Une commission intersectorielle chargée du suivi de l'application de la parité en matière d'accès des femmes aux postes de responsabilité a été mise en place, a indiqué la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Mounia Meslem. "Nous avons mis en place cette commission afin de pouvoir suivre et vérifier, secteur par secteur, le taux d'application de la parité en matière d'accès des femmes aux postes de responsabilité", a indiqué Mme Meslem sur les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale. Elle a précisé que cette commission a été mise en place après la révision de la Constitution en 2016 qui a, a-t-elle souligné, consacré cette parité en matière d'accès aux postes de responsabilité. En ce sens, la ministre a appelé les femmes algériennes à "investir de plus en plus divers secteurs d'activités ainsi que la vie politique pour s'affirmer davantage au sein de la société". "Je lance un appel aux femmes pour qu'elles soient plus nombreuses au sein des partis politiques et s'investir dans le militantisme. Elles ne doivent pas se contenter du statut de «femme-alibi»", a-t-elle insisté. La ministre a rappelé que la femme algérienne avait participé activement à la guerre de Libération nationale et résisté au terrorisme durant la décennie noire afin de préserver la démocratie et la République, estimant que "les acquis dont jouit aujourd'hui la femme algérienne sont une juste reconnaissance de la part du Président Abdelaziz Bouteflika". Dans le même sillage, la ministre a encouragé les femmes algériennes à présenter leurs candidatures aux législatives du 4 mai 2017 et à participer massivement au vote.