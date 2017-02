Championnat militaire interÃ©coles de natation : 81 nageurs en compÃ©tition

Les épreuves du championnat d'Algérie militaire inter-écoles de natation ont débuté lundi à l'Ecole supérieure de matériel d'El Harrach (Alger), avec la participation de 81 nageurs représentant 11 écoles militaires. Quatre épreuves spécifiques sont inscrites au programme de la compétition : 50m nage avec obstacles (messieurs), 50m et 100m nage libre (messieurs et dames), 4x50m nage libre (messieurs et dames), et 50m nage de sauvetage. La séance matinale de la première journée de compétition, a vu la consécration du nageur Mohamed-Mehdi Medjadji (Ecole de techniques d'intendance, 1re région militaire) sur 50m nage avec obstacles avec un temps de 27.10. Dans l'épreuve par équipes de cette spécialité, c'est l'Ecole de techniques d'intendance qui a décroché le titre avec un chrono de 54.60. Lundi après-midi, les organisateurs ont programmé les qualifications du 50m et 100m nage libre (messieurs et dames). La deuxième journée de compétition, prévue mardi, verra le déroulement des finales du 50m et 100m nage libre, ainsi que 50m nage de sauvetage dans la matinée, alors que les finales 4x50m nage libre (messieurs et dames) se dérouleront l'après-midi. Le Directeur de l'Ecole supérieure de matériel d'El Harrach, le Général Abdelghani Moumen, a indiqué dans son allocution d'ouverture que "cette compétition coïncide avec les festivités de la journée du chahid et le 51e anniversaire de l'ouverture l'Ecole".



Les équipes participantes :

- Académie militaire inter-armes, Cherchell (AMC)

- Ecole supérieure de défense aérienne du territoire, Réghaia (ESDAT)

- Ecole supérieure navale, Tamentfoust (ESN)

- Ecole nationale préparatoire aux études d'ingéniorat, Rouiba (ENPEI)

- Ecole technique d'intendance, Blida (ETI)

- Ecole supérieure d'aviation 2e Région militaire

- Ecoles des sous-officiers marines 2e Région militaire

- Ecole supérieure des troupes spéciales 4e Région militaire

- Ecole d'application des forces navales 5e Région militaire

- Ecole d'application de géni-militaire 1re Région militaire

- Ecole supérieure de matériel 1re Région militaire.