Tennis , ITF juniors Â« Mehdi Bouras Â» Hydra-2017 : Trois titres sur quatre pour nos joueurs

Lors du tournoi international ITF Juniors «Mehdi Bouras», grade 5, qui s’est déroulé au Tennis Club de Hydra-Alger, du 12 au 18 Février 2017, nos joueurs ont réussi a décroché trois titres sur quatre possibles. Une première pour l’Algérie. Le premier titre a été décroché par la paire composée de Nesrine Troubia et Lynda Benkaddour, en finale du tableau double filles, face au duo espagnol, composé de Jessica Bouzas Maneiro et Lucia Guarrigues Melendez par le score de 7-5 6-1. Après la victoire des Algériennes, Youcef Rihane a rajouté deux autres titres au palmarès de l’Algérie. En double, accompagné de Matis Amier, ils se sont imposés face à l’autre Algérien Toufik Sahtali et l’Egyptien Abdellah Gomaa 6-4 7-6. En simple, Youcef Rihane a dominé son adversaire le Marocain Soufiane El Mesbahi 6-3 6-1.

Un autre record a été battu cette année lors de ce tournoi, il s’agit du nombre des pays participants où 31 nations ont été représentées par plus de 90 athlètes. Suite au nouveau classement mondial juniors, publié, le 20 Février 2017, par la Fédération Internationale de Tennis, l’Algérien Youcef Rihane est désormais à la 337e place. Un classement acquis suite à son brillant parcours lors du Tournoi international ITF Juniors «Mehdi Bouras», qui s’est déroulé au tennis club de Hydra. Telles sont les informations qui nous ont été communiqué par le chargé de communication de la FAT, Azim Belkacem Dridi.