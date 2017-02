Handisport : AG ordinaire de la FAH demain

La Fédération algérienne handisport (FAH) tiendra son assemblée générale ordinaire (AGO), demain à partir de 9h00, à l'INFS/STS Dély Brahim (Alger). fédérale. Durant cette AG, les membres présents auront à étudier pour approbation, les bilans moral et financier de l'exercice (2016), ainsi que le bilan du mandat olympique (2017-2020). A la fin des travaux de l'AGO, il sera procédé à l'élection des membres de la commission de candidatures, celle des recours et aussi la composante de la commission de passation de consignes, en prévision de l'assemblée élective prévue, réglementairement, dans les 15 jours qui suivent la tenue de l'AG ordinaire.

Handisport : les meilleurs arbitres algériens seront honorés

Les meilleurs arbitres des différentes disciplines handisports seront honorés aujourd’hui à Staouéli (Alger), en guise de reconnaissance aux efforts consentis durant la précédente saison sportive, a-t-on appris lundi du président de la commission d'arbitrage au niveau de la Fédération algérienne handisport (FAH). "Je pense qu'il est temps de penser à ces chevaliers du sifflet qui, sans eux, aucune compétition ne peut se dérouler", a déclaré à l'APS, Rabah Halimi, membre fédéral et président de la commission d'arbitrage à la FAH. Les disciplines concernées sont le handi-basket, le goal-ball, le powerlifting, le volley-assis, le football inadapté et le football visuel. "Cette initiative, la première du genre en handisport, vise à encourager ces acteurs du sport qui se sont investis dans l'arbitrage. Une cérémonie sera organisée pour leur témoigner notre reconnaissance et les encourager à persévérer dans le travail", a souligné le responsable de l'arbitrage, exprimant son souhait de voir perpétuer cette initiative au sein de la Fédération handisport qui a pris des galons au niveau international. Il est à signaler que 82 arbitres (hommes et dames) de plusieurs disciplines handisports officient régulièrement dans les compétitions des différents paliers et le nombre est appelé à augmenter, sachant que la FAH est une fédération multidisciplinaire.