Sanctions de la CD : Deux matches Ã  huis clos pour le MOB

La commission de discipline a infligé 2 matches à huis clos pour le MO Béjaia après les incidents qui se sont produits à Bejaia lors du match MOB - USMA. Il faut dire que le club béjaoui, actuelle lanterne rouge de la Ligue-1 Mobilis s'en est sorti à bon compte au regard de la gravité des événements qui ont émaillé ledit match. En effet, le club béjaoui qui a écopé récemment d'une suspension de quatre matches à huis clos dont deux fermes encourait quatre matches fermes au mieux, l'exclusion du stade de l'Unité Maghrébine jusqu'à la fin de la saison au pire. Et au regard des nouvelles dispositions réglementaires de la FAF, on penchait plutôt vers la deuxième option. Finalement, et au regard de la situation difficile du MOB, finaliste malheureux de la dernière édition de la coupe de la CAF, la commission de discipline a fait preuve de souplesse dans ce dossier et ce, dans l'espoir que ces deux matches à huis clos serviront de leçon aux supporters et les inciteront à faire preuve de plus de discipline à l'avenir. Du coup, le MOB devra jouer ses deux prochaines rencontres face à la JSK et l'O Médéa à huis clos.



Abdeli (MCS), suspendu 2 ans



La commission a pris également la décision de suspendre le joueur, Walid Abdeli (MC Saida), pour deux ans dont un a avec sursis. Ce dernier ayant utilisé une méthode interdite lors du contrôle effectuée lors match USMMH-MCS en janvier 2017. En effet, d'après une source proche, le joueur aurait triché dans les échantillons d'urine qui devaient servir aux tests antidopage,

d'où la décision de le suspendre bien que sa culpabilité dans une quelconque histoire de dopage n'est pas formellement établie. Enfin, la commission a convoqué pour la séance de mardi 27 février le gardien du MCA, Faouzi Chaouchi, pour répondre d'une prétendue histoire d'agression sur un agent de sécurité lors d'un match du Mouloudia au stade 5-Juillet. Rien n'a filtré vraiment sur les tenants et aboutissants de cette affaire, mais c'est la deuxième fois que la commission de discipline reporte cette audition sans doute pour compléments d'informations. Affaire donc à suivre.

Amar Benrabah