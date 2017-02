Aide aux clubs de football Amateur : M. Ould-Ali lance lâ€™opÃ©ration

«Personnellement, je n'ai aucun problème avec M. Raouraoua ni avec aucun autre président de Fédération, d'ailleurs. En tant que garant du bon fonctionnement des Fédérations sportives algériennes et de l'intégrité du mouvement sportif national, nous agissons dans le cadre des prérogatives qui sont attribuées au ministère de la Jeunesse et des Sports, pour faire respecter les lois de la République.

Ceci dans le respect de l'autonomie des Fédérations et la souveraineté de leurs Assemblées générales respectives. Comme c'est le cas pour l'ensemble des associations et Fédérations sportives la tutelle, en l'occurrence le MJS, exige un compte rendu détaillé après chaque participation à une compétition internationale. La FAF n'est donc pas un cas isolé. À ce titre, le ministère, en collaboration avec le tribunal arbitral du sport, prendra toutes les mesures nécessaires pour le bon déroulement de l'opération de renouvellement des instances sportives nationales, qui est en cours actuellement", a tenu à souligner le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. El Hadi Ould Ali, hier au centre de presse du stade 5-Juillet (Alger), avant de préciser : "Cette cérémonie est tenue dans le but de lancer officiellement l'opération d'attribution des différentes aides et subventions de l'Etat à destination des clubs amateurs de football et des différentes Ligues de wilayas. Je tiens, d'ailleurs, à dénoncer les propos diffamatoires rapportés par un quotidien arabophone, stipulant que cette opération vise à destituer le président de la FAF. Cette action s'inscrit dans le programme d'aide à la discipline, lancé en 2010 au cours d'une réunion interministérielle. Cette démarche, qui a été prolongée jusqu'en 2018, ne date pas d'aujourd'hui. L'État s'est engagé à débloquer une enveloppe de plus de 25 milliards de dinars pour la prise en charge et le développement du football amateur et ses 2020 clubs, dont 50 féminins, recensés à travers le territoire national". Dans un autre registre, le ministre de la Jeunesse et des Sports a tenu à faire part des efforts consacrés par l’État pour le développement du sport national, tant au niveau infrastructurel que financier. "Les quatre programmes quinquennaux du Président de la République comportent plusieurs projets à destination du mouvement sportif. En effet, plus de 6.419 opérations d'envergure ont été réalisées dans le secteur. Par ailleurs, 12.953 projets ont été inscrits, dont 9.979 ont déjà été réceptionnés. Aussi, pour permettre un meilleur fonctionnement et une bonne organisation des clubs sportifs amateurs, nous avons décidé de modifier l'article 6, relatif à ce volet. D'autre part, le MJS a décidé de récompenser, à l'avenir, les vainqueurs de la coupe d'Algérie seniors dans les différentes disciplines collectives, au même titre que leur homologue du football. Les sports individuels et la spécialité « Handisports » ne seront pas lésés non plus. Une attention particulière est d'ailleurs consacrée aux différents clubs du grand Sud algérien, au vu de la distance qu'ils sont appelés à parcourir lors des différentes compétitions", a indiqué M. El Hadi Ould Ali.

Cette première cérémonie des remises d’aides aux clubs de football amateurs a concerné 12 Ligues de wilaya et un échantillon de clubs de football amateur, seulement. L'opération se poursuivra les jours à venir avec l'ensemble des Ligues et des clubs. Cette aide est attribuée à la base d'une convention entre le MJS et la FAF. Elle comporte cinq axes : le premier chapitre, dont le montant de la subvention s'élève à 50 millions de dinars, est réservé à la formation, au perfectionnement et au recyclage des différents staffs (technique, dirigeant et médical) des 2020 clubs de football amateur ; Le deuxième volet, qui bénéficie d'une enveloppe de 300 millions de dinars, concerne la formation des arbitres, des instructeurs dans le domaine et autres évaluateurs ; Le troisième axe de cette subvention s'inscrit dans le cadre de l'acquisition de sièges pour les différentes Ligues de wilayas. La somme de 400 millions de dinars sera débloquée pour cette opération. Le quatrième point concerne directement les subventions financières allouées aux clubs amateurs. Ces derniers bénéficieraient d'une aide de 195 milliards de dinars. Le dernier volet de cet accord concerne les 13 clubs du grand Sud algérien, qui bénéficieront d'une aide de 16 milliards de dinars. À noter qu'une minute de silence, en hommage au sénateur et ancien journaliste, Miloud Chorfi, ainsi qu'au jeune footballeur du club de Tadmait décédé lors de l'accident de la route dont a été victime son club.

Rédha Maouche

« Aucun conflit personnel avec les Fédérations »



Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a affirmé qu'"aucun conflit personnel ne peut guider l'évaluation des Fédérations, Ligues et clubs sportifs", à l'occasion du processus de renouvellement des instances sportives nationales. "Sur la base des contrats signés entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et les Fédérations, les aides sont soumises à l'évaluation des pouvoirs publics et aucun conflit ne peut guider cette analyse", écrit le MJS dans un communiqué. À ce titre, le ministère de la Jeunesse et des Sports a démenti "catégoriquement" la présence d'un "conflit personnel quelconque entre le ministre, El Hadi Ould Ali et les présidents des Fédérations, ligues et clubs". Par ailleurs et suite aux déclarations de Mani Saâda, "expert" de la Fédération algérienne de football (FAF) et membre du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP), le ministère s'est insurgé contre ses propos "calomnieux, voire diffamatoires en direction d'une institution de l'État." Sur le plateau d'une chaîne de télévision privée, Mani Saâda a déclaré que "la FAF a remis la somme de 70 milliards de centimes au MJS qui traversait une crise financière et qui ne parvenait pas à répondre aux subventions demandées par les Fédérations". "Cette désinformation ne peut qu'entretenir l'amalgame sur une démarche nécessaire et objective menée par les pouvoirs publics dans le cadre du développement du sport national, la promotion des dirigeants sportifs nationaux et du renforcement du mouvement sportif national", a conclu le MJS.