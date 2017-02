Regard : Un thÃ© Ã  la menthe SVP !

Un thé, à la menthe, servi dans un gobelet, à moitié plein, fait tourner la tête, « troubler » l’odorat. Difficile d’y résister, malgré toute la bonne volonté des amateurs de cette boisson chaude, à l’effet spectaculaire, diront beaucoup pour doper les humeurs. Faire un saut, à ces petites bicoques, aux saveurs et à la touche de l’oasis rouge, est un geste machinal. Chaque matin, on se dirige tels des automates vers ces espaces, aux senteurs de notre grand Sud, pour démarrer du bon pied sa journée ou tout simplement se débarrasser de la torpeur des premières heures de la journée. Le thé tente, y compris les accros de la caféine. Une histoire de saveur certes, mais aussi d’habitude. Aujourd’hui, cette substance envahit Alger et toutes les grandes villes. Les vendeurs à la sauvette, croisés, à chaque coin de rue, en sont la parfaite illustration. Quoi de plus normal, de nos jours, de voir des jeunes et moins jeunes trimballer leur précieux gobelet, un peu partout et auquel ils tiennent, comme à la prunelle de leurs yeux ou encore « offrir » aux copains du quartier, aux collègues du bureau, des petites gorgées, au grand effet. Siroter un thé, à la menthe a un goût spécial, unique même. L’activité de ces marchands de thé ambulants s’est incontestablement taillé une place, dans toutes les grandes villes du pays. S’offrir une pause… thé est entré dans nos mœurs et il n’y a aucun doute que les Algérois se sont vite habitués au goût fort et particulier de cette boisson, concoctée, selon la « tradition » et les petits secrets de fins connaisseurs du procédé ou plutôt du « rituel » de préparation du thé. C’est l’heure de la pause. Il faut juste être amateur, pour savourer un thé fumé… dans un gobelet.

Samia D.