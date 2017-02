EHS de Ben Aknoun : Avec des enfants souffrant de paralysie du plexus brachial

Bien qu’il soit réservé aux adultes, le service d’orthopédie et de traumatologie de l’EHS de Ben Aknoun chapoté par le Pr Benbouzid Abderrahmane se donne des missions spéciales pour les enfants, organisées depuis 2005. La semaine dernière les médecins spécialistes en orthopédie et en traumatologie de l’hôpital ont sacrifié leur week-end pour la bonne cause. Ils ont été au chevet des enfants souffrant de paralysie du plexus brachial ou de malformation des mains. Une soixantaine de chérubins issus de différentes wilayas du pays (Batna, Sétif, Relizane, Skikda, Constantine, Tizi-Ouzou, Tipasa et Ouargla) ont été admis pour examen, en vue de les faire opérer par le professeur français Alain Gilbert et son confrère américain C. John Peters Engels, en mission à Alger.

Inscrits à l’hôpital de Ben Aknoun depuis longtemps, ces patients ont été convoqués par l’équipe du professeur Benbouzid, pour être examinés et opérés par le professeur Alain Gilbert qui s’entoure ainsi de jeunes médecins du service, et même des médecins résidents qui étaient au rendez-vous.

« Mon rôle est d’offrir à ces jeunes les conditions requises à l’enseignement et de former des compétences qui assureront à leur tour la formation à leurs consœurs et confrères », a notamment précisé le Pr Benbouzid.

Pour ce qui est de la maladie les médecins présents sur les lieux nous expliquent que la paralysie du plexus brachial est due à une manœuvre lors d'accouchements difficiles que les nerfs sont endommagés, du fait d'une traction excessive de la tête lors du dégagement de l'enfant. Des tractions extrêmes distendent les nerfs : les lésions nerveuses observées sont de trois sortes : étirement, rupture et arrachement. L'acte chirurgical consiste à réparer les nerfs rompus au moment de l'accouchement, nous a expliqué Dr Benamirouche Salim, qui pilote l’opération sous le contrôle de Pr Benbouzid, chef de service d'orthopédie et de traumatologie. « Pour cette mission de février, dix enfants ont été opérés. Pour le reste, il faudra attendre quelques semaines pour constater l'évolution des cas et décider du schéma thérapeutique à suivre », souligne-t-il.

W. B.