Semaine maghrÃ©bine de la santÃ© scolaire et universitaire : Les Ã©tudiants mangent mal

Pourtant, un étudiant qui se nourrit bien aura des meilleurs résultats, sera moins souvent malade, sera de meilleure humeur… Que des bénéfices pour un peu de temps passé à cuisiner et d’argent dépensé en fruits et légumes plutôt qu’en chawarma, pizzas, frites omelettes et garantita. Malheureusement la consommation d’aliments sucrés ou gras se fait au détriment de celle de fruits et légumes. Si, sur le moment, rien ne semble alarmant, sur le long terme, des maladies graves comme l’obésité, le diabète ou de maladies cardiovasculaires sont un risque.

C’est ce qui a été soulevé au cours d’une journée de sensibilisation sur « La prévention et la lutte contre l’obésité en milieu universitaire » organisée hier à l’École supérieure des sciences de l’aliment et des industries agro-alimentaires, dans le cadre de la célébration de la Semaine maghrébine de la santé scolaire et universitaire. Les participants à cette rencontre ont mis l’accent sur la nécessité d’adopter une bonne hygiène alimentaire afin de prévenir le surpoids et l’obésité et prévenir les maladies non transmissibles.

La nutritionniste Dalila Ouali-Ait Kaki a déclaré que « la prise de poids dans le milieu universitaire est très importante. Il y a 20 ans, on n’avait pas ce genre de problème. Les adolescents jusqu’à l’âge de 30 ans sont obèses en Algérie ». Et d’ajouter : « Il y a des adolescents qui prennent conscience et qui font tout pour perdre du poids. Il y a un certain laxisme chez les femmes universitaires, elles ne font pas d’effort pour perdre du poids, à 20 ans elles sont déjà véhiculées, elles ne marchent plus, elles cuisinent de moins en moins, elles préfèrent les plats faciles comme les pâtes. On reçoit des étudiantes qui sont déjà diabétiques dont les parents ne le sont pas. On assiste à une progression du diabète du type2 à cause de la mauvaise alimentation et la sédentarité.» Le docteur Ouali-Ait Kaki a expliqué qu’« on doit insister à revoir le planning et introduire une activité physique régulière au milieu scolaire et universitaire. »

Elle a conseillé une marche de demi-heure rapide par jour suffit. « Si on ne peut pas manger à midi, on peut préparer un bon petit-déjeuner, il faut aller vers les sucres complexes pour tenir la journée sans fringale », a indiqué le docteur Ouali-Ait Kaki.

De sont côté, la directrice de l’école, le professeur Meriam-Hind Ben Mahdi, a déclaré que « le but de cette journée est de sensibiliser l’étudiant au bienfait d’une alimentation santé, de bonne qualité et essayer de faire en sorte de prévenir certaines maladies non transmissibles comme le diabète l’hypertension artérielle. On lui apprend à mieux manger, pas forcement cher, mais mieux. Aussi de faire en sorte de transmettre le message dans son milieu familial et son entourage pour qu’il continue à avoir cette mission de transmission et de sensibilisation. »



Des quizz et des tournois sportifs



Selon le professeur Ben Mahdi ces activités vont durer une semaine au niveau de l’école avec des conférences animées par des médecins et nutritionnistes, des quizz autour de l’alimentation et des tournois sportifs avec des mini-activités toute la semaine.

Elle a également annoncé qu’« un atelier de sensibilisation sur l’hygiène alimentaire sera organisé le 27 février prochain au niveau du lycée Hadjras à Mohamadia sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur. Il sera animé par des étudiants de l’école encadrés par des enseignants. On a estimé que le message passait quand c’est un jeune qui parle à un jeune et on peut ainsi atteindre cet objectif pédagogique et lui donner un aspect ludique. Aussi, ils essayeront d’apporter une approche beaucoup plus simple, marrante et beaucoup plus accessible aux lycéens pour les sensibiliser de diminuer leur alimentation type Fast food. »

Quant au spécialiste en médecine

de sport à l’EHS docteur Maouche de Clairval, le docteur Laila Mazzi-Hammoudi a expliqué que « Même si on ne peut pas ou on n’a pas le temps de faire du sport, on doit adopter des gestes simples quand peut faire tous les jours et qui permettront de bouger et de garder un poids normal. » Dans le même d’ordre d’idée, le docteur Mazzi-Hammoudi a annoncé l’ouverture prochaine d’une consultation de médecine de sport et une consultation spéciale sport santé au niveau de l’EHS docteur Maouche à Clairval et qui va recevoir autant des personnes qui présentent un surpoids et une obésité pour les guider dans leur activité physique que des personnes qui ont des soucis de santé et leur apprendre à bouger, cas par cas.»

Wassila Benhamed