Nouvelles nÃ©gociations inter-syriennes Ã  GenÃ¨ve : Le grand FossÃ©

Des négociations inter-syriennes pour faire cesser le bain de sang qui dure depuis six ans reprendront jeudi à Genève, sans de grand espoir d'avancées vu la poursuite de la violence, le fossé immense entre belligérants et l'incertitude sur les intentions américaines.

Il s'agit des premiers pourparlers depuis les dernières tentatives de régler le conflit, entre janvier et avril 2016 à Genève, qui s'étaient soldées par un échec. Entretemps, les horreurs se sont poursuivies sur le terrain. Et comme les fois précédentes, l'approche des pourparlers coïncide avec une recrudescence de la violence. Depuis quelques jours, les forces gouvernementales bombardent les positions rebelles près de Damas et dans la province de Homs (centre). L'opposition dénonce un "message sanglant" destiné à saboter les négociations. Les nouveaux pourparlers s'ouvrent cependant dans un contexte sur le terrain radicalement différent par rapport à avril 2016: le régime, appuyé par ses alliés russe et iranien, a repris Alep, l'emblématique fief de l'insurrection dans le Nord, et celle-ci ne contrôle plus, selon des estimations, que 13% du territoire. "Je ne me berce pas d'illusions", a admis l'émissaire de l'ONU Staffan de Mistura, lors d'un débat sur la Syrie organisé dimanche à la Conférence sur la Sécurité de Munich. Mais "il est temps d'essayer de nouveau", a insisté le diplomate italo-suédois. Cette fois-ci, selon des sources diplomatiques proches des négociations, l'ONU veut mettre face à face les deux belligérants. "Nous irons à Genève pour discuter d'une solution politique", a déclaré Anas al-Abdeh, le chef de la Coalition nationale syrienne, lors du forum de Munich. Mais, a-t-il répété, "Assad doit partir", car aucun problème ne sera résolu "tant qu'il reste au pouvoir". Le président syrien, lui, a réitéré récemment sa vision des choses: tous les groupes de l'opposition sont des "terroristes", il jouit du "soutien populaire" pour récupérer "chaque pouce du territoire syrien", et seules les urnes peuvent décider de son sort. Compte tenu de ce fossé immense entre les parties, les yeux sont tournés vers les puissances régionales et internationales qui décident réellement de l'issue du conflit. Le rapprochement entre Moscou et Ankara a de ce point de vue "changé la donne", selon M. de Mistura, qui estime qu'il faut "soutenir la realpolitik lorsqu'elle va dans le bon sens". Mais la grande inconnue reste le positionnement américain sur le volet politique du dossier syrien.



Escalade verbale entre Ankara et Téhéran



La Turquie a appelé hier l'Iran à "réévaluer sa politique régionale", poursuivant une guerre des mots entre ces deux acteurs incontournables du conflit syrien qui s'accusent mutuellement de déstabiliser le Proche-Orient. Après plusieurs jours d'échanges acerbes, le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères a accusé l'Iran de "ne pas hésiter à renvoyer dans des zones de guerre des gens venus trouver refuge". "L'Iran devrait (...) réévaluer sa politique régionale", a ajouté Hüseyin Müftüoglu dans un communiqué publié hier sur le site du ministère. Rivaux historiques, Ankara et Téhéran ont développé ces derniers mois une coopération fondée sur le pragmatisme, parrainant ainsi, avec Moscou, une trêve qui, malgré des violations répétées, a permis de réduire l'intensité des combats en Syrie. Mais la Syrie cristallise les dissensions qui continuent de diviser l'Iran, poids lourd chiite qui soutient le président Bachar al-Assad, et la Turquie, majoritairement sunnite, qui soutient des groupes de l'opposition. Au cours du week-end, le chef de la diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu a accusé l'Iran de vouloir "transformer la Syrie et l'Irak en (pays) chiites". Quelques jours plus tôt, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait évoqué, lors d'une tournée dans plusieurs pays du Golfe, le danger du "nationalisme persan". En réaction à ces déclarations, Téhéran a convoqué lundi l'ambassadeur de Turquie pour lui transmettre la "protestation de l'Iran". "Notre patience a des limites", avait déclaré peu avant le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Ghassemi, qui a dénoncé des "propos non constructifs".

R. I.