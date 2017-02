Artiste de l'Unesco pour la paix : Le luthiste irakien Naseer Shamma Ã©lu

Le compositeur et virtuose irakien du luth Naseer Shamma a été nommé "Artiste pour la paix" de l’Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (Unesco), a indiqué lundi l'agence onusienne. Le luthiste irakien sera distingué le 23 février à Paris par la directrice générale de l'Unesco, Irina Bokova, pour son "engagement en faveur de l’éducation", ses "efforts pour la paix" et son "dévouement aux idéaux et objectifs de l’Organisation", ajoute-t-on de même source. Né en 1963 à El Koute (Irak), Naseer Shamma, diplômé de l’Académie de musique de Bagdad, doit sa renommée à la fois à ses concerts de luth et à ses musiques composées pour le cinéma, la télévision et le théâtre. En 1999, il fonde et dirige la Maison du luth arabe au-delà de ses nombreuses collaborations avec des artistes occidentaux de premier plan, à l'instar du musicien de jazz américain Wynton Marsalis. Durant son parcours, Naseer Shamma a fondé plusieurs associations humanitaires d'aide aux enfants aux personnes déplacées, dont "The Flower Road" (La route des fleurs) et "Ahlma". Depuis 2012, il a organisé de nombreux concerts à Bagdad, notamment à l’occasion de la Journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre. Les Artistes de l'Unesco pour la paix sont des personnalités de renommée internationale qui mettent leur notoriété au service de la promotion des idéaux et des objectifs de l'Unesco. (APS)