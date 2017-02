Le Coin du copiste : De lâ€™universalitÃ© de lâ€™art

Ce qui fait la valeur d’une œuvre d’art qui reste au-delà des âges atemporelle, ce n’est pas tant son caractère esthétique qui peut fluctuer avec les tendances personnelles de l’artiste, mais son inscription dans le monde. Son aspect original et singulier contrastant avec l’époque de sa création et l’esprit souvent révolutionnaire de son contenu font que ce produit se démarque des autres et provoque l’enthousiasme et l’adhésion de tous, à savoir son succès fulgurant. Toute création, qu’il s’agisse d’une chanson à texte, de musique classique, d’une toile de peinture, d’une pièce de théâtre ou d’un roman, comporte de façon intrinsèque la sensibilité portée aux nues de son créateur et dans la plupart des cas son génie dans la composition, qui fait que l’on apprécie en s’extasiant de plaisir pour une œuvre lumineuse qui aiguise nos sens tout en nécessitant notre compréhension intelligente. Souvent, une création paraît unique en son genre, et plus elle vieillit plus elle acquiert une plus grande valeur. Pourtant, ce qu’il faut souligner ici c’est que cette œuvre, qui fait l’unanimité aussi bien chez les spécialistes et les critiques, peut traverser le temps et susciter toujours le même engouement et sans doute est-ce la spécificité de cette création et le génie de l’homme qui l’a créée qui font qu’elle entre dans l’éternité et qu’il s’en trouvera toujours des personnes pour en parler ou vouloir l’approcher. Mais quels que soient l’œuvre et l’artiste qui l’a réalisée et immortalisée un moment intensément artistique, elle ne souffre pas de l’appartenance géographique ou de la nationalité de l’artiste. Un chef d’œuvre n’a pas de frontières, il pénètre dans toutes les cultures humaines et, sans artifice aucun, ne s’encombre pas d’une quelconque idéologie ou histoire sociale, pour tous ceux qui conviennent de sa valeur, il est universel et proche de tout un chacun, accessible pour toute personne douée d’un sens aigu de l’art lorsque ce dernier s’adresse à la fois à son cœur et à son esprit, à travers le canal de l’émotion et de la sensibilité parfois exacerbée par tant de beauté.

L. Graba