Ã‰clairage : Un gage constitutionnel

Le constitutionnaliste Mohamed Fadene a décrypté, hier, la nouvelle Loi électorale élaborée à la lumière de la nouvelle Constitution de 2016. Invité, du Forum d’El Moudjahid, il est revenu sur le 3e code électoral qu’a connu l’Algérie, en l’espace de 20 ans. Mohamed Fadene, qui a eu à siéger comme député 1997/ 2002, estime que ce nouveau texte de loi, au vu de sa teneur, est le garant d’un scrutin transparent. Les prochaines élections législatives se dérouleront dans le cadre de la Constitution adoptée en février 2016, qui a institué une Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) et introduit de nouvelles garanties de transparence et de probité. En effet, la loi fondamentale, confère à la Haute instance présidée par Abdelwahab Derbel, la mission, en toute indépendance, de consolider la crédibilité des élections et de veiller à leur transparence et probité, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. Elle vient en remplacement aux deux instances de surveillance et de contrôle qui existaient auparavant, avec un chevauchement des prérogatives. Cette instance qui jouit d’une autonomie, explique l’orateur, n’a de compte à rendre qu’au Président de la République. Elle dispose de larges attributions, dont celle de demander au Parquet la réquisition de la force publique ou de le saisir de faits constatés susceptibles de revêtir un caractère pénal. Aussi elle est un gage d’un scrutin de haut niveau, qui marquera l’histoire du pays. C’est à elle que revient la mission de noter les carences de la nouvelle loi, pour une éventuelle révision dans les années à venir. C’est la vision de notre invité, qui a expliqué, que cette instance constitue un recours pour dénoncer toute anomalie, comme elle peut s’autosaisir, après la publication d’articles dans la presse pour dénoncer des entraves, est un signal fort. D’ailleurs, dit-il, le message a été bien perçu par nos politiques. Pour preuve, la forte participation de la classe politique. L’intervention de notre constitutionaliste qui coule de source, a permis de lever certaines ambiguïtés qui entouraient cette loi, notamment en ce qui concerne l’article 73 qui exige de candidats l’obtention de 4 % des voix exprimées aux précédentes élections. A ce propos, l’invité du Forum estime , que cette disposition, est de nature à stimuler les partis politiques à renforcer leur présence sur la scène politique en mettant à profit les différents rendez-vous électoraux pour consolider leur action partisane et se rapprocher davantage des préoccupations citoyennes. Pour Mohamed Fadene, la vocation d’une une formation politique, n’est pas de paraître lors des échéances électorales, mais de militer pour apporter l’alternative. Le conférencier, a par ailleurs attiré l’attention des journalistes sur ce que sera la campagne électorale. Les candidats doivent défendre le programme de leur parti, est d’expliquer leur position sur les textes de lois, et sur les amendements qu’ils comptent apporter. Quand aux fausses promesses, le citoyen saura faire la part des choses.

Nora Chergui