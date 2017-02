HIISE : ParachÃ¨vement de lâ€™installation des permanences

La Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) a annoncé, hier dans un communiqué, le parachèvement de l'opération d'installation de ses permanences à l'intérieur et à l'extérieur du pays dans les délais fixés et dans le respect de la loi. La HIISE a salué «les efforts consentis par ses membres qui ont bénéficié de la confiance du premier magistrat du pays», exprimant «sa satisfaction quant aux réalisations accomplies dans le cadre de la feuille de route adoptée par le conseil de la HIISE, lors de sa première réunion tenue du 22 au 25 janvier dernier», a précisé la même source. La HIISE réitère, dans ce sens, «sa détermination à accomplir ses missions constitutionnelles et à déployer davantage d'efforts pour garantir des élections intègres susceptibles d'apporter plus de sérénité et de stabilité», a ajouté le communiqué. La décision d'installation des membres de cette instance intervient en application des instructions du président de la HIISE, Abdelwahab Derbal, à l'issue de la réunion de la commission permanente de la HIISE, en vue d'organiser l'opération de déploiement des permanences de wilaya, suite à la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour les prochaines législatives prévues le 4 mai prochain. La HIISE est composée de 410 membres, dont 205 magistrats et 205 compétences indépendantes choisies parmi la société civile. Elle veille à la transparence et à la probité des élections depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin». (APS)