Centre de presse dâ€™El Moudjahid, La loi Ã©lectorale en 8 points : PrÃ©server les acquis dÃ©mocratiques

Le constitutionnaliste Mohamed Fadene n’écarte pas une revue à la baisse des salaires des députés, lors de la prochaine législature. S’exprimant hier au Forum d’El Moudjahid, ce constitutionnaliste se dit convaincu que dans le contexte de crise économique, «les salaires des membres de l’APN connaîtront une baisse sensible, lors de la prochaine législature, du fait que les indemnisations seront soumises à une révision sous contrôle du Conseil constitutionnel».

Evoquant ensuite les élections législatives du 4 mai prochain, M. Mohamed Fadene souligne que ce vote est en fait le premier scrutin intervenant après la révision de la Constitution de 2016 et que le prochain rendez vous électoral sera régi par la loi organique relative au régime électoral, adoptée en juin 2016 par le parlement. Une loi qui offre de nouvelles garanties juridiques pour un scrutin clair et transparent.

Le conférencier citera d’emblée pas moins de trois principes «essentiels» relatifs aux élections et qui sont évoqués dans la nouvelle Constitution. «Le premier principe constitutionnalisé concerne l’alternance démocratique au pouvoir, à travers des élections libres et transparentes», note l’hôte d’El Moudjahid, au moment où l’autre principe constitutionnalisé, est relatif à la neutralité des autorités chargées de l’organisation des élections qui sont dans l’obligation de se soumettre à une conduite tout à fait neutre et impartiale, a-t-il insisté. «Plus que cela, les nouvelles dispositions garantissent la mise à disposition des listes électorales au profit des candidats et des représentants des partis politiques participant aux élections et des électeurs, ainsi qu'à toutes parties concernées par les opérations électorales conformément à l'article 193 de la Constitution», a expliqué M. Fadene.

Avant de citer le troisième point constitutionnalisé relatif aux élections, à savoir celui de la création de la haute instance indépendante de surveillance des élections qui veille à la transparence et à la probité des élections qu’elles soient présidentielles, législatives , locales ou un référendum, et ce, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin.

Pour rappel, le comité permanent de la Haute instance veille, notamment, à la supervision des opérations de révision des listes électorales par l'administration ; à la formulation de recommandations pour l'amélioration du dispositif législatif et réglementaire régissant les opérations électorales ; à l'organisation de cycles de formation civique au bénéfice des formations politiques sur la surveillance des scrutins et la formulation des recours.

Sept nouveautés



Faisant ensuite une lecture de la nouvelle loi électorale, M. Fadene soutient que celle-ci se caractérise, par rapport à celle de 2012, par sept nouveautés. Le premier amendement concerne l’article 94 qui stipule que chaque liste de candidats présentée, soit sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques soit au titre d’une liste indépendante, doit être expressément parrainée selon l’une des formules suivantes : par les partis politiques ayant obtenu plus de 4% des suffrages exprimés lors des élections législatives précédentes dans la circonscription électorale dans laquelle la candidature est présentée ou par les partis politiques ayant au moins dix élus au niveau de la circonscription électorale concernée dans laquelle la candidature est présentée. Le même article stipule également que «dans le cas où une liste de candidats est présentée au titre d’un parti politique ne remplissant pas l’une des deux conditions citées, ou au titre d’un parti politique qui participe pour la première fois aux élections ou lorsqu’une liste est présentée au titre d’une liste indépendante, elle doit être appuyée par, au moins, 250 signatures d’électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège pourvoir». Pour les circonscriptions électorales à l’étranger, la liste de candidats est présentée soit au titre d’un ou plusieurs partis politiques ; soit au titre d’une liste indépendante appuyée d’au moins 200 signatures pour chaque siège à pourvoir parmi les électeurs de la circonscription électorale concernée. Aucun électeur n’est autorisé à signer ou à apposer son empreinte pour plus d’une liste. Dans le cas contraire, la signature est considérée comme nulle et expose son auteur à des sanctions. De l’avis de l’invité du Forum d’El Moudjahid, «cet article pourrait faire l’objet d’une révision lors de la prochaine loi électorale». Et de poursuivre : «Si, avec la pratique électorale, il s’avère que l’application de cette loi recèle des insuffisances, la haute instance indépendante de surveillance des élections est habilitée à proposer des amendements».

Le deuxième amendement est relatif à l’élargissement de la liste des personnes qui ne peuvent pas présenter leurs candidatures. Selon l’article 91 de cette loi organique «Sont inéligibles, pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une année après leur cessation de fonctions dans le ressort où ils exercent ou ont exercé : le wali, le wali délégué, le chef de daira, le secrétaire général de wilaya, l’inspecteur général de wilaya, le membre du conseil exécutif de wilaya ; le magistrat, le membre de l’Armée nationale populaire, le fonctionnaire des corps de sécurité, le comptable des deniers de wilaya, le contrôleur financier de wilaya, l’ambassadeur et le consul général». Le troisième point évoqué est relatif à la préemption l’innocence. Parmi les dispositions de l’article 92 figure celle où il est exigé du candidat de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires. «Ainsi, les personnes poursuivies en justice peuvent présenter leur candidature. Sont exclus seulement les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive», a-t-il insisté. Le quatrième point concerne l’institution de « commissions électorales diplomatiques ou consulaires» pour le recensement des résultats obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote des circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires tandis que le cinquième amendement apporté à la faveur du nouveau texte est la haute instance indépendante de surveillance des élections. «La sixième nouveauté de ce texte est l’autorité de régulation de l’audiovisuelle est introduit comme instrument de contrôle». L’avant dernier point concerne la revue à la hausse – de 100 à 150 millions de centimes pour chaque candidat— des dépenses de la campagne électorale. Enfin, le dernier amendement apporte des sanctions plus sévères sont prévues contre tout dépassement enregistré pendant la campagne électorale. En somme, ce sont là les huit amendements essentiels apportés à la faveur de cette nouvelle loi électorale, soutient haut et fort M. Fadene.

Pour rappel, cette loi vise, à travers ses nouvelles dispositions, à mettre en place un cadre juridique «clair et transparent» régissant les opérations électorales, conformément à la révision de la constitution. A ce titre, le principal objectif de l'élaboration de ce texte consiste à remédier aux lacunes enregistrées durant les précédentes échéances électorales, mais aussi s'adapter aux nombreuses propositions figurant dans les rapports des commissions politiques de surveillance des élections. La nouvelle loi électorale est venue préserver les acquis démocratiques, notamment en ce qui concerne le droit pour les représentants des candidats de contrôler les opérations de vote à toutes les étapes et de consigner dans les procès-verbaux de dépouillement des bulletins dans les bureaux de vote toutes leurs observations ou contestations. En outre, les nouvelles dispositions introduites dans la Constitution révisée permettent la mise à la disposition des candidats et des partis politiques en lice les listes électorales.

Soraya Guemmouri