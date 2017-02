M. Uwe Karl Beckmeyer, vice-ministre allemand auprÃ¨s du ministre fÃ©dÃ©ral de lâ€™Ã‰conomie et de lâ€™Ã©nergie : Â« Lâ€™AlgÃ©rie, un partenaire trÃ¨s important Â»

«L'Algérie est un partenaire très important et très solide pour l'Allemagne dans la région de la Méditerranée», a déclaré, hier à Alger, le vice-ministre allemand auprès du ministre fédéral de l'Économie et de l'Énergie, Uwe Karl Beckmeyer.

«L'Algérie est un partenaire très important pour l'Allemagne dans la Méditerranée, et nous considérons également que c'est un partenaire très solide.

C'est pourquoi nous avons un grand intérêt à ce que les relations entre les deux pays soient fructueuses», a déclaré M. Beckmeyer à la presse, lors de son arrivée à l'aéroport international d'Alger. Conduisant une forte délégation de responsables de son département ministériel et d'hommes d'affaires allemands, M. Beckmeyer a été accueilli par le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb. Affirmant qu'il était «heureux» de pouvoir représenter encore une fois le gouvernement fédéral allemand en Algérie, après avoir participé au Forum international de l'Énergie tenu en septembre dernier à Alger, M. Beckmeyer a souligné qu'il était «très important que nous promouvions les relations entre les entreprises algériennes et allemandes».

Selon lui, c'est dans le but de renforcer les investissements allemands en Algérie que «certains entrepreneurs sont venus avec nous», précisant, qu'il ne s'agit pas d'entreprises activant en Allemagne seulement, mais aussi en Europe et dans le reste du monde.

Ce sont des entreprises qui «souhaitent également investir au nord de l'Afrique, et ce sont les objectifs que nous poursuivons au gouvernement fédéral», a-t-il soutenu. M. Beckmeyer co-présidera aujourd’hui, avec M. Bouchouareb, les travaux de la 6e session de la commission mixte algéro-allemande et du forum d'affaires entre les entreprises des deux pays.