Attentat de Mogadiscio : Lâ€™AlgÃ©rie condamne dans les termes les plus forts

L'Algérie a condamné, dans les termes «les plus forts», l'attaque terroriste «barbare» qui a frappé dimanche la capitale somalienne Mogadiscio, et exprimé sa solidarité à l'égard du peuple et du gouvernement de Somalie. «Nous condamnons, dans les termes les plus forts, cette attaque barbare, et présentons nos condoléances aux familles et aux proches des victimes, et assurons de notre sympathie et de notre solidarité le peuple et le gouvernement frères de Somalie», a déclaré à l'APS, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. Il a ajouté qu’«au moment où la Somalie et le peuple somalien envisagent, avec optimisme, d’inaugurer une ère de paix, de stabilité et de réconciliation nationale, à la faveur de la tenue récente de l’élection présidentielle, le terrorisme aveugle redouble de férocité et persévère dans sa funeste entreprise visant à semer la désolation et le chao dans ce pays». Pour le porte-parole du MAE, l'acte terroriste perpétré hier à Mogadiscio, qui a fait plusieurs victimes, «est une nouvelle manifestation de la volonté des terroristes d’imposer le désordre par la violence et la terreur à un peuple qui ne demande qu’à vivre en paix». Le bilan de l'attaque menée dimanche par un kamikaze, qui a fait exploser une voiture piégée à un carrefour fréquenté de la capitale somalienne, est passé à 39 morts.