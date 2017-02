Diplomatie : M. Lamamra reÃ§oit les nouveaux ambassadeurs du Rwanda de Lituanie et du Tadjikistan

Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a reçu, à Alger, M. Sheikh Saleh Habimana, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Rwanda auprès de la République algérienne démocratique et populaire, avec résidence au Caire, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.



M. Ramtane Lamamra a reçu M. Gediminas Varvuolis, qui lui a remis les copies des lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Lituanie auprès de la République algérienne démocratique et populaire, avec résidence à Bruxelles.



M. Ramtane Lamamra a reçu M. Khusrav Noziri, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Tadjikistan auprès de la République algérienne démocratique et populaire, avec résidence au Caire.